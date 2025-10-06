¿Quién es el actor que pagó daños provocados por diputado chavista, tras altercado con chofer en parqueo?

El cineaste y actor Prabhakar Sharan, compartió en una actividad con el primer ex vicepresidente, Stephan Brunner; el embajador de Portugal en Costa Rica, Gonçalo Teles, y el diputado chavista Alexánder Barrantes. Foto: Facebook Prabhakar Sharan

El actor de cine Prabhakar Sharan Prasad, quien pagó los daños provocados por el diputado chavista Alexánder Barrantes a otro vehículo, el sábado por la noche, en un parqueo de San José, lleva algún tiempo vinculado al oficialismo, intentando negocios con el Estado y teniendo reuniones de alto nivel, de la mano con el congresista.

En setiembre del 2023, La Nación dio a conocer que el actor, de origen indio y que era dirigente del partido Aquí Costa Rica Manda (ACRM), en ese entonces agrupación afín al chavismo, pretendía un negocio con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para proveer buses eléctricos que esa empresa estatal alquilaría a las empresas de transporte público.

Prabhakar Sharan formó parte activa del partido Aquí Costa Rica Manda, cuando esta agrupación estaba ligada al chavismo, de cara a las elecciones municipales del 2024. Foto:

Además de ese negocio que estaba buscando con el ICE, Sharan consiguió reuniones con varios funcionarios de alto nivel del gobierno de Rodrigo Chaves, entre ellos el ex vicepresidente Stephan Brunner y la vicecanciller Lydia María Peralta.

Esas reuniones fueron gestionadas en favor del actor, quien funge como representante de inversionistas de la India en el país, por el diputado chavista Alexánder Barrantes.

Pago en dólares y en efectivo

El empresario fue quien acudió en auxilio del legislador, este sábado por la noche, cuando Barrantes golpeó otro vehículo en un estacionamiento público en San José, cerca del parque Morazán. Sharan le pagó al afectado por el diputado la suma de $890 en efectivo, según se observa en un video que publicó el medio digital CR Hoy.

En agosto del 2023, Prabhakar Sharan además participó en actividades partidarias de ACRM, de cara a las elecciones municipales de febrero del 2024, y dijo en aquel momento que trabajaría para que el oficialismo ganara todas las alcaldías y agregó en ese momento que estaba feliz de participar en el partido del presidente Chaves.

El actor, de 45 años, apoyó a un asesor parlamentario de Alexánder Barrantes, Max Matamoros, en sus aspiraciones a la alcaldía del cantón puntarenense de Corredores por Aquí Costa Rica Manda.

Sharan fue parte del tribunal de alzada del partido chavista y, en aquel momento, afirmó que labora como representante para Centroamérica de la empresa de origen indio Switch Mobility.

Aparte de las reuniones que Brunner tuvo con Sharan, en agosto del 2023, el ex vicepresidente también visitó, en junio de ese año, unos terrenos en Corredores, donde el actor pretendía desarrollar una zona franca, en las antiguas instalaciones de Maderín Eco.

En setiembre del 2023, Alexánder Barrantes reconoció a este medio que ayudaba al actor de origen indio a promover sus negocios con el gobierno de Chaves. Además, Sharan registraba numerosas visitas al despacho del chavista, en la Asamblea Legislativa.