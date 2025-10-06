Política

Diputado chavista choca carro e increpa al otro chofer; actor que pretendió negocio con el ICE pagó daños

Legislador oficialista protagonizó zafarrancho en un parqueo público frente al parque Morazán; actor originario de la India llegó a pagar daños en efectivo

Por Aarón Sequeira

El diputado chavista Alexánder Barrantes chocó otro automóvil, dentro de un parqueo público en el centro de San José, frente al parque Morazán y presuntamente habría intentado fugarse; luego, increpó al conductor del carro afectado.








