Diputado chavista choca carro e increpa al otro chofer; actor que pretendió negocio con el ICE pagó daños

El diputado chavista Alexánder Barrantes chocó otro automóvil, dentro de un parqueo público en el centro de San José, frente al parque Morazán y presuntamente habría intentado fugarse; luego, increpó al conductor del carro afectado.

Al lugar llegó un actor de originario de la India, Prabhakar Sharan Prasad, quien fuera activo dirigente del partido chavista Aquí Costa Rica Manda y quien buscó ganar un negocio con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para proveer buses eléctricos en el país.

El actor fue quien se encargó de pagar por los daños que provocó Barrantes con su vehículo, con dólares y en efectivo.

El hecho sucedió este sábado por la noche, cuando el diputado de Progreso Social Democrático (PPSD) entró al parqueo para retirarse en un vehículo Isuzu D-Max, a nombre suyo, y echando para atrás, golpeó a otro vehículo que estaba estacionado.

Actor indio pagó daños a afectado en choque con diputado chavista

En el video publicado por el medio digital CR Hoy, se observa el vehículo del congresista en posición de salida, frente al portón cerrado del parqueo, y Barrantes casi a punto de irse a los golpes con otra persona.

En el clip, se escucha al diputado oficialista decirles a las personas que lo grababan, que graben la placa de su carro o que hagan lo que quieran. También se escucha decir que “mínimo se lleva el portón” del aparcamiento.

El actor Prabhakar Sharan (a la derecha) junto al exasesor presidencial, Federico Cruz; y los diputados Alexánder Barrantes y Pilar Cisneros, en una actividad partidaria del partido chavista Aquí Costa Rica Manda, cuando tenía a Cruz y Sharan como dirigentes. Foto:

Barrantes habría golpeado el automóvil de otra persona, en la puerta del chofer, cuando movía su pick up para salir del estacionamiento.

Al lugar llegaron oficiales de la Fuerza Pública, que tomaron declaración al congresista y se escucha decir al chavista que fue otra persona la que se puso violenta.

“Yo no, yo puedo pagarle eso”, dijo Barrantes, a pesar de que su vehículo estaba por salir del lugar y se le cerró el portón para que no se moviera, ni se fuera del sitio.

“Sí, este muchacho, diay, un golpecillo ahí, pero está un poco difícil”, se oye comentar al parlamentario en el audiovisual captado por los afectados del choque, y publicado por CR Hoy.

Barrantes agregó que, si la persona del automóvil quería que se le pague, en dos semanas o 15 días lo podría hacer. “Se le paga y ya, no hay ningún problema”, dijo.

En el video, se ve al diputado vestido de traje negro, camisa negra y una faja café como a punto de salírsele.

‘Yo golpeé el carro, yo soy responsable’

Frente a los policías, y con su carro en posición de salida, Barrantes siguió hablando durante varios minutos, según se escucha en el video, donde incluso dijo: “Yo golpeé el carro, yo le digo, yo lo golpeé. Listo, eso es todo. Yo soy responsable de eso, yo soy una persona responsable de mis actos”.

El legislador agregó que quien no quería arreglar era la otra persona y, en ese momento, llegó Prabhakar Sharan Prasad, a quien Barrantes explicó lo que había sucedido.

El actor les dijo a los oficiales de la Fuerza Pública que si podía ayudar en algo, y en las conversaciones, la persona del automóvil afectado afirmó que el diputado se había puesto agresivo.

El afectado manifestó que iba a llamar a la Policía de Tránsito, pero el empresario le aseguró que se podría llamar a una persona para preguntar cuánto saldría el arreglo.

Luego de optar por pactar un acuerdo, el actor sacó $890 dólares en efectivo, se los dio al diputado, quien posteriormente se los entregó al conductor del otro vehículo y terminó diciéndole: “Señor, ha hecho un buen negocio, usted, esta noche”.

De forma burlista, al final, el chavista le dijo al otro conductor: “Dedíquese a otro deporte, porque para el karate está mal” y se siguió riendo.

Sharan les agradeció a los oficiales de policía y Barrantes los puso como testigos del arreglo al que habían llegado.