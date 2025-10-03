Política

Diputado chavista: Lo único que una legisladora sabe de arroz es cocinarlo

Comentarios de congresista del PPSD generaron molestia entre varias fracciones, en el marco de la discusión de mociones sobre el Fonarroz

Por Aarón Sequeira

En medio de una discusión de mociones sobre el proyecto para crear el Fondo Nacional Arrocero (Fonarroz), el diputado chavista Alexánder Barrantes hizo una serie de comentarios contra los legisladores que impulsan la iniciativa legal; sin embargo, uno de ellos causó mucha mayor molestia.








Alexánder BarrantesJohana ObandoFonarrozDiputado chavistaArrocerosRuta del arroz
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

