Diputado chavista: Lo único que una legisladora sabe de arroz es cocinarlo

En medio de una discusión de mociones sobre el proyecto para crear el Fondo Nacional Arrocero (Fonarroz), el diputado chavista Alexánder Barrantes hizo una serie de comentarios contra los legisladores que impulsan la iniciativa legal; sin embargo, uno de ellos causó mucha mayor molestia.

En una seguidilla de alusiones, el congresista puntarenense atacó a varias figuras de otras fracciones legislativas, apenas en la primera intervención que hizo para, en principio, defender sus mociones contra el proyecto.

Sin embargo, al dirigirse a la diputada independiente Johana Obando, una de las promotoras de que avance el proyecto de subsidios que piden los productores arroceros, Barrantes trató de alegar que ella no sabía nada de arroz, más allá de “cocinarlo”.

“Yo, más bien, le pregunto a la diputada Obando, que de arroz sabe muy poco, bueno, tal vez cocinarlo sí, nunca lo he probado, pero bueno”, dijo literalmente el legislador chavista en el plenario.

Así responde diputada a comentarios de legislador chavista

Luego, se dirigió a otros congresistas, como Ariel Robles, del Frente Amplio (FA), y Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), pero en un tono diferente a la descalificación que hizo de la independiente Obando, para cuestionarles su apoyo al proyecto.

Debido a que los partidos de la oposición se concentraron en que se votaran todas las mociones de reiteración posibles, durante la hora y media dedicada a la discusión sobre el Fonarroz, ni Obando ni otras diputaciones usaron la palabra, frente a las provocaciones del oficialista, sino que dejaron sus respuestas para minutos más tarde.

Este jueves, más temprano, los jefes de fracción acordaron dedicar dos horas efectivas a discutir la iniciativa, sobre la cual pesan 53 mociones de Barrantes y 19 de Daniela Rojas, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), para un total de 72.

No obstante, a la hora de la sesión del plenario, no hubo votos suficientes para la moción que planteaba esa discusión por dos horas, sino que se aprobó otra, en la que se fijaba un plazo para discutir las propuestas de cambio hasta las 5:30 p. m. como máximo.

En ese lapso de apenas una hora, solamente se tramitaron tres mociones de reiteración y tres revisiones, pues Barrantes defendió sus mociones, con ataques y provocaciones a las otras fracciones. Además, Ada Acuña, Paola Nájera y Pilar Cisneros hablaron sobre las revisiones.

Johana Obando: ‘Es un diputado machista que busca insultarme’

En respuesta al ataque de Alexánder Barrantes, la independiente Johana Obando enfatizó en que ella sabe de arroz más que él, pues conoce la cadena de producción que sostiene miles de empleos y del costo que pagan las familias a las que el gobierno de Rodrigo Chaves les dio la espalda con la “ruta del arroz”.

“Es un diputado machista que solo busca insultarme, pero no está hablando de mí, sino del sistema patriarcal que siempre dice que la mujer se debe quedar en la cocina y no tomar decisiones de política pública. Esto no habla de mí, si sé o no cocinar, si me gusta el arroz o no, sino que habla más de usted, de su esquema machista y retrógrado”, fustigó la congresista.

La diputada añadió que reducir a las mujeres a la cocina es precisamente la razón por la que más mujeres tienen que participar en política, levantar la voz y tomar decisiones.

Obando también calificó los comentarios del chavista como “obtusos” y “burdos”. Luego, agregó que ella ha acompañado a los arroceros y ha estado en pie de lucha, a diferencia de Barrantes.

Específicamente, el proyecto introduciría un arancel de $25 por tonelada métrica de granza importada de arroz y de $39,4 por tonelada métrica de arroz procesado importado, siempre que no se supere el 35% del arancel consolidado ante la Organización Mundial de Comercio (OMC).

El dinero que se recaude, bajo administración de la Corporación Arrocera Nacional (Conarroz), se invertiría en un programa de ayuda para los productores afectados por la disminución de aranceles aprobada en el 2022.