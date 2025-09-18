El País

Arroceros acampan frente a la Asamblea Legislativa: ‘La seguridad alimentaria del país está en riesgo’

Arroceros piden a los diputados la convocatoria y votación del proyecto de ley 24.211, un fondo de apoyo conocido como Fonarroz

Por Irene Rodríguez
Un grupo de arroceros con carteles frente al edificio de la Asamblea Legislativa.
Varios arroceros reclaman que la situación del sector se ha deteriorado desde agosto de 2022, tras la implementación de nuevas políticas gubernamentales. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







Irene Rodríguez

Periodista de Ciencia y Salud. Trabaja en La Nación desde 2009 y en periodismo desde 2004. Graduada de Comunicación Colectiva en la Universidad de Costa Rica, donde egresó de la maestría en Salud Pública. Premio Nacional de Periodismo Científico 2013-2014. Premio Health Systems Global 2018. Becada del Fondo Global de Periodismo en Salud 2021.

