Chavismo sobre conducta de diputado Alexander Barrantes: ‘Nunca más debe repetirse este comportamiento’

La bancada de gobierno afirmó que se reserva la posibilidad de tomar acciones futuras contra el diputado Alexander Barrantes.

La fracción del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD) fustigó la conducta de su compañero de bancada, el legislador Alexander Barrantes, tras protagonizar un altercado en un parqueo de San José, cerca del parque Morazán, la noche del sábado.

“Nunca más debe repetirse este comportamiento, conscientes de que cada uno debe asumir plenamente las consecuencias legales y reputacionales de sus actos”, señaló un comunicado de prensa divulgado por el despacho de la diputada Pilar Cisneros.

Los legisladores chavista hicieron “un severo llamado de atención” a Barrantes, “de quien siempre esperamos que se comporte como un caballero, atendiendo a su investidura como diputado de la República”.

Igualmente, la fracción de gobierno afirmó que se reserva el derecho de tomar otras acciones en caso de que se puedan relevar hechos hasta ahoras desconocidos y que pudieran ser objeto de reproche contra Barrantes.

El diputado puntarenense fue captado en un video publicado por CRHoy, el domingo, en medio de un conflicto con una persona cuyo carro golpeó el congresista y, en algunos momentos, lanzando golpes.

Testigos del incidente relataron a ese medio que el congresista, después de haber golpeado un automóvil azul en ese parqueo josefino, intentó irse del sitio, pero el administrador del estacionamiento cerró el portón.

En el video, se observa el pick up Isuzu D-Max de Barrantes en posición de salida, frente al portón del parqueo. Cuando el chofer afectado por el diputado le iba a tomar una fotografía, al parecer el chavista se le fue encima.

Las grabaciones muestran que el conflicto llegó a su fin luego que se presentaran al sitio oficiales de la Fuerza Pública y el actor de origen indio Prabhakar Sharan Prasad, quien pagó $890 al chofer afectado por el legislador chavista, en efectivo.

Sharan es el empresario que buscó reuniones con altos cargos del gobierno de Rodrigo Chaves, precisamente ayudado por Barrantes, en 2023.