Diputado chavista da versión sobre zafarrancho en parqueo josefino: ‘Mi comportamiento no fue adecuado’

Alexánder Barrantes alegó que después de haber conciliado con las personas a quienes les chocó su vehículo, ellas decidieron hacer público el video

Por Aarón Sequeira

El diputado chavista Alexánder Barrantes, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), aseguró que el video que muestra un zafarrancho que protagonizó en un parqueo en San José, cerca del parque Morazán, fue sacado de contexto.








