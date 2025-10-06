Diputado chavista da versión sobre zafarrancho en parqueo josefino: ‘Mi comportamiento no fue adecuado’

El diputado chavista Alexánder Barrantes, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), aseguró que el video que muestra un zafarrancho que protagonizó en un parqueo en San José, cerca del parque Morazán, fue sacado de contexto.

En un clip compartido en el chat de prensa del PPSD, el legislador puntarenense dijo que la situación se salió de control y que cometió un error.

Diputado chavista da su versión sobre zafarrancho en parqueo: "las imágenes están fuera de contexto"

En el video publicado por CRHoy este domingo, se muestra a Barrantes en un conflicto con una persona cuyo carro golpeó el congresista y, en algunos momentos, lanzando golpes y a punto de irse a una pelea callejera.

Los testigos del incidente relataron a ese medio que el congresista, después de haber golpeado un automóvil azul en ese parqueo josefino, intentó irse del sitio, pero el administrador del estacionamiento cerró el portón.

En el video, se observa el pick up Isuzu D-Max de Barrantes en posición de salida, frente al portón del parqueo. Cuando el chofer afectado por el diputado le iba a tomar una fotografía, al parecer el chavista se le fue encima.

‘Mi intención fue dialogar’

En su declaración pública, el legislador dijo que el video “no muestra todo lo que realmente sucedió”, pues dijo que desde el primer momento habló con la persona afectada por él y que intentó resolver el asunto en el lugar, cubriendo los daños que correspondían.

Actor indio pagó daños a afectado en choque con diputado chavista

“Reconozco que la situación me sobrepasó y que escaló más de lo que debía, saliéndose de control. Cometí un error, soy un ser humano y, como tal, no estoy exento de equivocarme”, dijo Barrantes.

Pese a los momentos grabados en que parece estar a punto de irse a los golpes, “eso no refleja lo que realmente pasó, ni la intención que tuve desde el principio, que fue dialogar y resolver de la mejor forma posible”.

Según Barrantes, va a asumir plenamente su responsabilidad y tomar “esta experiencia” como una oportunidad para reflexionar y mejorar.

En los videos publicados este fin de semana, se observa que el actor de origen indio Prabhakar Sharan Prasad llegó en auxilio del diputado y pagó $890 al chofer afectado por el legislador chavista, en efectivo.

Sharan es el empresario que buscó reuniones con altos cargos del gobierno de Rodrigo Chaves, precisamente ayudado por Barrantes, en 2023.