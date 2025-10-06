Diputado chavista dice que actor Prabhakar Sharan es su amigo e intervino ‘para facilitar resolución de conflicto’ en parqueo

El diputado chavista Alexánder Barrantes alegó, este domingo por la noche, que el actor Prabhakar Sharan Prasad, nacionalizado costarricense y de origen indio, es su amigo y que solo intervino para “facilitar la resolución del conflicto” que protagonizó en un parqueo en San José.

En un comunicado de cinco párrafos, difundido por su despacho, a través del chat del Partido Progreso Social Democrático (PPSD), Barrantes tuvo que reconocer su participación “en el percance” y lamentar los “inconvenientes ocasionados”.

LEA MÁS: Esto dijo Pilar Cisneros sobre zafarrancho de diputado chavista en parqueo josefino

El sábado, luego de estar en algún comercio cercano, el diputado puntarenense llegó a recoger su vehículo en el estacionamiento y, al sacar su pick up, golpeó la puerta del chofer de un automóvil azul.

En un video dado a conocer por CR Hoy, se ve cuando Barrantes se molesta porque el afectado intenta tomarle una fotografía cerca de la cara y entonces le lanzó, sin éxito, unos golpes. La otra persona estuvo propensa a responder e irse ambos a los puñetazos.

El clip, de casi 10 minutos, evidencia que fue el diputado chavista el que participó en el zafarrancho y que él aceptó haber golpeado el otro carro con su vehículo.

En el video, se observa el auto del diputado en posición de salida, frente al portón del parqueo, presuntamente cerrado para evitar que el legislador saliera del lugar.

Actor indio pagó daños a afectado en choque con diputado chavista

Según Barrantes, él manifestó, desde el primer momento, su disposición para asumir los daños materiales y resolver el incidente de forma directa con la persona afectada, pero el video evidencia que no fue sino hasta que llegó su “amigo”, el actor de origen indio, que no hubo finalmente un acuerdo.

“Durante el intercambio, se generó un momento de tensión, situación que el diputado lamenta profundamente. El hecho fue aislado y no pasó a mayores”, dijo el congresista en su comunicado.

Hacia el final de la grabación, se observa que Sharan está contando un fajo de dólares, hasta $890, dinero que le entrega al diputado para que, posteriormente, se lo diera a la persona afectada y que esta cubriera los daños generados al vehículo.

No obstante, en el pronunciamiento de Barrantes, asegura que “el señor Prabhakar Sharan intervino únicamente como mediador para facilitar la resolución del conflicto”.

El diputado Alexánder Barrantes facilitó varias reuniones para el autor Prabhakar Sharan Prasad, en cuenta una con la vicecanciller Lydia María Peralta Cordero. En la reunión estuvo presente Ricardo Otarola, quien es asesor de Peralta. Foto: Tomada del Facebook de Prabhakar Sharan

En setiembre del 2023, La Nación dio a conocer que el diputado había gestionado varias reuniones con funcionarios de alto nivel del gobierno de Rodrigo Chaves, como el ex vicepresidente Stephan Brunner y la vicecanciller Lydia Peralta.

Sharan buscaba, en ese entonces, hacer un contrato con el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) relacionado con buses eléctricos que la compañía pública iba a prestar a empresas de transporte público.

“El diputado Barrantes asume la plena responsabilidad por lo sucedido y lamenta sinceramente las circunstancias generadas”, concluyó el comunicado sobre lo sucedido en el parqueo josefino.