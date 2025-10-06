Política

Diputado chavista dice que actor Prabhakar Sharan es su amigo e intervino ‘para facilitar resolución de conflicto’ en parqueo

Actor de origen indio llegó al estacionamiento donde Alexánder Barrantes protagonizó un zafarrancho y pagó con dólares en efectivo los daños causados por el legislador chavista

Por Aarón Sequeira

El diputado chavista Alexánder Barrantes alegó, este domingo por la noche, que el actor Prabhakar Sharan Prasad, nacionalizado costarricense y de origen indio, es su amigo y que solo intervino para “facilitar la resolución del conflicto” que protagonizó en un parqueo en San José.








Diputado chavistaAlexánder BarrantesPilar CisnerosPrabhakar Sharan PrasadActor indioEmpresario indio
Aarón Sequeira

Aarón Sequeira

Periodista encargado de la cobertura legislativa en la sección de Política. Bachiller en Filología Clásica de la Universidad de Costa Rica.

