Actor Prabhakar Sharan visitó oficina de Alexánder Barrantes horas antes de pagar daños causados por diputado en choque

El actor de origen indio Prabhakar Sharan Prasad pagó por los daños que ocasionó el diputado Alexánder Barrantes, en un parqueo josefino, el jueves 2 de octubre.

El actor de origen indio Prabhakar Sharan Prasad ingresó nueve veces la oficina del diputado chavista Alexánder Barrantes desde el 2022. La última vez que lo hizo fue, precisamente, el día en que el legislador protagonizó un bochinche en un parqueo josefino, cerca del parque Morazán, luego de golpear otro vehículo con su pick up.

La noche de ese día, Sharan se apareció en el lugar, llamado por el congresista de gobierno, para pagarle al conductor afectado por los daños que ocasionó Barrantes con su vehículo.

El actor de origen indio y nacionalizado costarricense desembolsó $890 en efectivo a la persona afectada.

A las 3:37 p. m. de ese jueves 2 de octubre, Prabhakar Sharan visitó el despacho de Barrantes, hora en que el diputado debía estar en la sesión del plenario legislativo.

Según los registros de ingresos de la Asamblea Legislativa entregados a La Nación por la administración del Congreso, Sharan salió del edificio parlamentario a las 4:17 p. m.

En el historial de ingresos, se indica que la persona que autorizó el ingreso fue un asesor de Barrantes de nombre Marco Montenegro.

No está claro si el legislador estaba con el actor de origen asiático poco antes de protagonizar el zafarrancho en el parqueo, pues Barrantes se negó a responder a esa consulta.

En declaraciones a la prensa, dijo que había estado en una cena con dos personas, en el restaurante del hotel Delta de Marriott San José Aurola, que precisamente está a la par del estacionamiento donde se dio el bochinche.

Antes de la visita de octubre, el empresario había entrado a la oficina del congresista de Progreso Social Democrático (PPSD) el 22 de julio. En el 2024, Sharan Prasad solamente entró a la Asamblea el 4 de junio.

En cambio, en 2023, el actor entró cuatro veces, siempre autorizado por el despacho de Barrantes, y en tres de ellas expresamente se registró que ambos sostuvieron reuniones en el despacho legislativo del legislador chavista.

Durante el primer año del gobierno, Barrantes sostuvo una fuerte agenda de reuniones con funcionarios del Poder Ejecutivo a favor de Prabhakar Sharan.

En setiembre de 2023, Alexánder Barrantes reconoció a La Nación que él le ayudaba al actor, promoviendo sus negocios con jerarcas del gobierno.

Para ese momento, Sharan reportaba seis entradas al despacho del diputado chavista, incluyendo las cuatro de 2023 y dos visitas en 2022 (10 de agosto y 11 de octubre).

Gestiones de Alexánder Barrantes a favor del actor

Entre las reuniones que gestionó el diputado chavista a favor de Prabhakar Sharan están una cita con la vicecanciller de Asuntos Bilaterales y Cooperación Internacional, Lydia María Peralta, en mayo de 2023, así como un encuentro con Stephan Brunner, entonces primer vicepresidente de la República, para hablar sobre inversiones que Sharan quería hacer.

En aquel momento, el actor alegó que Barrantes solamente lo orientaba sobre cuáles gestiones hacer para sus negocios y ante cuáles funcionarios.

Sharan dijo, en aquel momento, que Barrantes le había indicado con quién hablar para su negocio de autobuses eléctricos, por ejemplo. Además, buscaba construir una zona franca en Corredores, en la que fabricarían los buses eléctricos.

La Nación le consultó al diputado, directamente y a través de su despacho, la razón de las visitas del actor de origen indio. Adicionalmente, se le preguntó a Prabhakar Sharan sobre esas entradas al Congreso, vía WhatsApp.

Sin embargo, al cierre de este artículo, no se recibieron declaraciones de ninguno de los dos personajes.