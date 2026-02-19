Orlando Aguirre: Reformas propuestas por Laura Fernández deben respetar independencia judicial

Orlando Aguirre afirmó que la Corte estudiará a detalle cada propuesta de Laura Fernández que implique al Poder Judicial.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, afirmó que las reformas al Poder Judicial que proponga la presidenta electa Laura Fernández, deben respetar “plenamente el principio de independencia judicial que sustenta nuestro Estado de Derecho”.

El pronunciamiento, divulgado la mañana de este jueves por la Corte, detalla que la institución recibe “con respeto y responsabilidad” los anuncios de Fernández.

La próxima mandataria dio a conocer, este miércoles, un equipo técnico compuesto por los abogados María Lourdes Echandi, Fabián Volio, Juan Diego Castro y Fabián Silva, para elaborar reformas legales.

Aguirre afirmó que el Poder Judicial no se opone al cambio, pero sí le pidió a Fernández que los incluya en la elaboración de reformas.

“Es indispensable analizar con rigor el impacto de cada propuesta, su viabilidad operativa, sus implicaciones presupuestarias y sus efectos en el modelo de justicia costarricense, siempre bajo criterios técnicos y con sentido de responsabilidad institucional”, indicó el presidente de la Corte.

Agregó que la institución analizará a detalle cada proyecto y aportará sus insumos para participar “constructivamente” en su discusión. También solicitó que se incorpore el criterio de la sociedad civil y de organizaciones.

“El objetivo último de cualquier reforma debe ser uno solo: fortalecer el sistema de justicia en beneficio de Costa Rica y de todas las personas que acuden a él”, concluyó.