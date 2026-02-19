Sucesos

Orlando Aguirre: Reformas propuestas por Laura Fernández deben respetar independencia judicial

Presidente de la Corte Suprema de Justicia pidió a la mandataria electa incluir al Poder Judicial en las discusiones para reformarlo

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
aguirre
Orlando Aguirre afirmó que la Corte estudiará a detalle cada propuesta de Laura Fernández que implique al Poder Judicial. (Canva/Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Orlando AguirreLaura FernándezPoder Judicial
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.