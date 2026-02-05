Fiscal general califica de ‘chisme’ versión de Chaves sobre plan para perpetuarse en el Ministerio Público

El fiscal general, Carlo Díaz, desacreditó este jueves una serie de rumores que fueron reproducidos un día antes por el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y que sugieren la existencia de un plan para perpetuarse en el poder, mediante una plaza vitalicia en la subjefatura del Ministerio Público.

“Me llama la atención que el Presidente se refiera y dé por ciertas manifestaciones o chismes de corrillos judiciales de personas que crean tener información privilegiada, pero que están lejos de la realidad, lo cual puede confundir a la población”, señaló Díaz en un comunicado divulgado poco antes del mediodía.

La reacción del jefe del Ministerio Público se produjo luego de que Chaves, durante la habitual conferencia de prensa de los miércoles, aseverara que circulan “rumores” en corrillos judiciales sobre la posibilidad de que Carlo Díaz buscaría ser “blindado” en un puesto como fiscal subrogante, con el respaldo de magistrados.

El mandatario también sugirió que, en ese mismo plan, Díaz impulsaría a Karen Valverde como su sucesora en la Fiscalía General, para mantener un círculo de poder junto a la magistrada de la Sala III, Patricia Solano.

“Yo creo que los movimientos se están haciendo... hay gente dentro del Poder Judicial que son patriotas y en la cúpula hay gente también que es patriota y esa información pareciera ser verídica”, respondió el mandatario al ser consultado por un periodista.

Chaves calificó como “maldita trinidad” a Solano, al presidente de la Corte Suprema de Justicia Orlando Aguirre y a Carlo Díaz y alegó que esa “trinidad” es “tremendamente nociva”.

“Lo quieren blindar. A don Carlo, entiendo, le quedan diez años para pensionarse y si no lo renuevan en octubre del año 2026, tendría que volver a una plaza de fiscal dos”, agregó el presidente.

Aclaración del fiscal

En su respuesta, Díaz aclaró que la plaza de subjefe del Ministerio Público la ocupa en propiedad un funcionario y que, en caso de que este no la ocupe más, le corresponderá al propio fiscal general hacer el nombramiento.

“La Fiscalía General no se mueve por especulaciones ni por aspiraciones personales, se mueve en el marco que la ley le permita”, puntualizó.

Esta no es la primera vez que el presidente descalifica a funcionarios del Poder Judicial, la Asamblea Legislativa, la Contraloría General de la República y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), entre otros sectores, desde que asumió la presidencia en 2022.