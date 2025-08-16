Sucesos

Casi 80% de juicios tendrían un solo un juez si se reforma la ley, según presidenta de Sala Tercera

Propuesta del Poder Judicial pretende que más jueces queden disponibles para asumir otros juicios

EscucharEscuchar
Por Yeryis Salas
29/07/2025/ Comparecencia de la Magistrada Patricia Solano ante diputados, asunto: proyecto de ley de la Reforma Procesal en la Asamblea Legislativa / Foto John Durán
Patricia Solano dijo a los diputados que el plan volvería más eficiente el sistema judicial. (JOHN DURAN/John Durán)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Patricia SolanoPoder JudicialCódigo Procesal Penal
Yeryis Salas

Yeryis Salas

Periodista. Bachiller en Periodismo de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.