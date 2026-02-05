Sucesos

Carlo Díaz envía carta a Laura Fernández: ‘Confío en que se abra una nueva etapa basada en el respeto entre los Poderes’

Fiscal general envió carta a la presidenta electa este jueves.

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
El fiscal general hizo pública este jueves, una carta que envió a la presidenta electa, Laura Fernández.
El fiscal general hizo pública este jueves, una carta que envió a la presidenta electa, Laura Fernández. (Foto: La Naci/Foto: La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Carlo Díaz, Laura Fernándezfiscal genera, carta presidenta electa
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.