Hacienda frena ejecución de fondos para el OIJ y Ministerio Público en primer trimestre de 2026 pese a aval legislativo

Decisión de Hacienda genera un “impacto directo y demoledor” en los planes de trabajo del OIJ y el Ministerio Público, afirma Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema

Por Mónica Cerdas Gómez
Ministro de Hacienda, Rudolf Lucke, y agentes oficiales del OIJ en allanamiento
El jerarca de Hacienda, Rudolf Lücke, consideró que "no resulta prudente incluir en la programación financiera de 2026" incluir los recursos para el Poder Judicial. (La Nación/Archivo)







Mónica Cerdas Gómez

