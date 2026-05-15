Laura Fernández se reunirá con las fracciones de oposición

La presidenta Laura Fernández convocó a las fracciones de oposición a reuniones bilaterales con ella en la Casa Presidencial

La presidenta Laura Fernández sostendrá el próximo martes 19 de mayo reuniones con las fracciones de oposición, luego de girarles invitaciones para encuentros bilaterales. Será el primer espacio que sostiene con las bancadas desde que asumió el poder, el pasado 8 de mayo.

La fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) fue la primera en confirmar su participación, el martes a partir de las 8:30 a.m. en la Casa Presidencial. Así lo anunció el jefe de los verdiblancos, Álvaro Ramírez, tras recibir este viernes la convocatoria.

“Nos interesa que este espacio sirva para dialogar sobre las prioridades legislativas y las soluciones a los problemas de los costarricenses”, declaró el vocero liberacionista.

Ramírez dijo estar esperanzado de que la reunión sirva para “construir los puentes necesarios y la confianza” de manera que ambos poderes de la República puedan abordar los grandes retos que enfrenta el país y generar soluciones para las personas.

En esa misma línea, la oficina de prensa del Frente Amplio (FA) confirmó que la bancada fue invitada por la mandataria a una reunión el mismo martes, pero a las 10 a. m., convocatoria que aceptaron.

El despacho de la diputada Abril Gordienko, de la fracción unipersonal del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), indicó que se recibió un oficio con la invitación, también para el martes, pero que la hora todavía no estaba definida.

Por parte de la oficina de la legisladora Claudia Dobles, de la bancada unipersonal de la Coalición Agenda Ciudadana (CAC), dijeron estar verificando si ingresó alguna invitación y que darían respuesta al tener claridad.

La reunión con las fracciones de oposición se realizará un día después del encuentro programado entre Fernández y su equipo, con las autoridades del Poder Judicial. A ese espacio fueron convocados Orlando Aguirre, el presidente de la Corte Suprema; Patricia Solano Castro, presidenta de la Sala de Casación Penal; Carlo Díaz Sánchez,fiscal general de la República; y Michael Soto Rojas, director interino del Organismo Investigación Judicial (OIJ).

En el caso de la Fiscalía General, Díaz informó que estará representada por la fiscal subrogante Karen Valverde Chaves, ya que él estará fuera del país en la fecha dispuesta por la mandataria para sostener el encuentro.