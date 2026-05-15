Política

Laura Fernández se reunirá con las fracciones de oposición

Son los primeros acercamientos que sostiene la presidenta Fernández con las nuevas bancadas legislativas, tras recibir la banda presidencial

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Por Lucía Astorga
Laura Fernández presentó su gabinete
La presidenta Laura Fernández convocó a las fracciones de oposición a reuniones bilaterales con ella en la Casa Presidencial (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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