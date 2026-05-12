Sucesos

Fiscalía General asistirá a cita de seguridad con Laura Fernández, pero sin Carlo Díaz

Jefe del Ministerio Público estará fuera de Costa Rica, pero designó a fiscal subrogante.

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Por Christian Montero
Conferencia de prensa de Carlo Díaz y Michael Soto tras la salida de Celso Gamboa y Edwin López, alias Pecho de rata, hacia Estados Unidos.
El fiscal general, Carlo Díaz y el director interino del OIJ, Michael Soto (atrás), fueron convocados por la presidenta Laura Fernández a una reunión la próxima semana para hablar sobre seguridad. (Rafael Pacheco /La Nación)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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