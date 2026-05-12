Fiscalía General asistirá a cita de seguridad con Laura Fernández, pero sin Carlo Díaz

El fiscal general, Carlo Díaz y el director interino del OIJ, Michael Soto (atrás), fueron convocados por la presidenta Laura Fernández a una reunión la próxima semana para hablar sobre seguridad.

El fiscal general de la República, Carlo Díaz Sánchez, confirmó este martes que el Ministerio Público asistirá a la reunión convocada por la presidenta Laura Fernández para el próximo 18 de mayo en Casa Presidencial, aunque él no podrá estar presente ese día.

“Celebramos esta invitación que se nos hace desde el Poder Ejecutivo. Asistiremos a la misma”, dijo Díaz. Sin embargo, aclaró que estará fuera del país por compromisos previos a la convocatoria. “Estaré representado por la fiscal subrogante (Karen Valverde Chaves), ya que para esa fecha me encontraré fuera del país por compromisos previos a la reunión”, explicó.

El fiscal dejó abierta la puerta para que en caso de ser necesario, participar en otros encuentros con el Poder Ejecutivo. “Si se requiriera de mi participación, posteriormente me pongo nuevamente a disposición de la señora Presidente”, indicó, y agregó que ya le había hecho saber esa disposición en una carta que le envió en febrero, cuando Fernández fue electa. “Ya se lo había hecho saber en una carta que le envié cuando la felicité por su elección”, dijo.

Díaz respaldó la iniciativa de la mandataria y subrayó la necesidad de coordinación entre poderes. “Solo trabajando de manera conjunta podemos cambiar el rumbo de este país en cuanto a seguridad ciudadana”, afirmó.

Fernández convocó para esa cita, a las 10:00 a.m. en el despacho presidencial, a Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema; Patricia Solano Castro, presidenta de la Sala de Casación Penal; y Michael Soto Rojas, director interino del OIJ.

En la reunión, donde también estará el expresidente y ahora ministro de Hacienda y de la Presidencia, Rodrigo Chaves, cuya administración se caracterizó por choques con el Poder Judicial, se abordarían temas de seguridad pública y lucha contra el crimen organizado.

Los demás jerarcas convocados aún no han confirmado su asistencia.