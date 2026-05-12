Política

Laura Fernández convoca a jerarcas del Poder Judicial a Casa Presidencial para hablar sobre seguridad: ¿cuándo sería?

Las autoridades invitadas son los presidentes de la Corte y de la Sala de Casación Penal, así como el fiscal general y el director del OIJ

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Por Sebastián Sánchez
Laura Fernández cita a los jerarcas de Poder Judicial, entre ellos, el presidente de la Corte Suprema, Orlando Aguirre.
Entre los llamados por la presidenta Laura Fernández a conversar sobre seguridad está el jerarca del Poder Judicial, Orlando Aguirre. (Canva/La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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