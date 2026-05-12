Laura Fernández convoca a jerarcas del Poder Judicial a Casa Presidencial para hablar sobre seguridad: ¿cuándo sería?

Entre los llamados por la presidenta Laura Fernández a conversar sobre seguridad está el jerarca del Poder Judicial, Orlando Aguirre.

La presidenta de la República, Laura Fernández, convocó a los jerarcas del Poder Judicial a una reunión el próximo 18 de mayo.

La cita sería a las 10 a. m. en el despacho de la Presidencia de la República. Las autoridades convocadas son: Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema; Patricia Solano Castro, presidenta de la Sala de Casación Penal; Carlo Díaz Sánchez, fiscal general de la República; y Michael Soto Rojas, director interino del Organismo Investigación Judicial (OIJ).

En la reunión se abordarían temas relacionados con la seguridad pública.

“Como he reiterado en diversas ocasiones, la seguridad, así como la lucha contra el crimen organizado y la impunidad son prioridades para mi administración", dice la carta remitida a los jerarcas judiciales.

Fernández agregó que en la cita se acompañará del equipo de su gabinete encargado de la coordinación de los asuntos vinculados con la seguridad.

El oficialismo, durante el mandato del expresidente Rodrigo Chaves, se enfrentó en numerosas ocasiones con Aguirre y el Poder Judicial. Los jerarcas aún no han confirmado su asistencia.