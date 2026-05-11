Laura Fernández nombra nuevo director de la Unidad Especial de Intervención y Unidad de Protección Policial

La presidenta de la República, Laura Fernández, anunció este lunes el nombramiento de Arnaldo Villarreal Torres como nuevo director de la Unidad Especial de Intervención (UEI) y de la Unidad de Protección Presidencial (UPP).

Villareal sustituye a Jeffrey Cerdas, quien fue el director de la UEI y de la UPP en la administración de Rodrigo Chaves.

Jeffrey Cerdas ahora será miembro de un grupo especializado que dará asesoría en el Ministerio de Seguridad Pública, en donde el jerarca será el exministro de Justicia, Gerald Campos.

Según el ordenamiento jurídico, la UEI es un cuerpo policial especializado en operaciones de alto riesgo contra actividades de terrorismo y narcotráfico. Está adscrito al Ministerio de la Presidencia, que ahora dirige el expresidente Chaves.

Ese cuerpo trabaja en protección de dignatarios, liberación de rehenes y desactivación de explosivos.

Por su parte, la UPP tiene como función principal garantizar la seguridad, protección personal e integridad física de la presidenta de la República, su pareja, sus hijos y los jerarcas del Poder Ejecutivo, así como de dignatarios extranjeros en visita oficial, explicó Casa Presidencial.

La carta de protesta por lo ocurrido en el 2024

Arnaldo Villarreal Torres (izq. de blanco) es el nuevo director de la UEI. (Casa Presidencial/Cortesía)

Villareal Torres no ha estado exento de la polémica. En mayo del 2024, protagonizó un incidente dentro de la Asamblea Legislativa.

Villareal supuestamente empujó a un funcionario de la Asamblea Legislativa y trató de sacarlo del plenario por usar su teléfono celular personal, la noche del miércoles 1.° de mayo del 2024, cuando el entonces presidente Chaves efectuó un ensayo del discurso que pronunciaría ante los diputados el día siguiente.

La directora ejecutiva de la Asamblea Legislativa, Karla Granados, protestó por esta acción ante el entonces director de la UEI, Jeffry Cerdas Lobo, con copia al exministro de Comunicación, Jorge Rodríguez Vives.

Para el ensayo, decía el documento, la Presidencia de la República exigió al Congreso sacar a todas las personas del plenario, con excepción de los acompañantes de Chaves.

No obstante, la Asamblea Legislativa advirtió de que el equipo de sonido debía ser maniobrado por los empleados legislativos designados para estas labores. Presidencia accedió, con la condición de que no utilizaran sus celulares durante el ensayo de Rodrigo Chaves.

Karla Granados agregó que, cuando un técnico de sonido, de apellidos Mena Fallas, utilizó su teléfono personal, el agente presidencial se le acercó agresivamente, lo tomó del brazo, lo empujó e intentó sacarlo del plenario, pero el funcionario legislativo le dijo que, si hacía eso, se quedaban sin sonido.

Arnaldo Villarreal Torres (izq. de blanco) protagonizó un incidente en la Asamblea Legislativa en mayo del 2024. (Casa Presidencial/Cortesía)

“La acción violenta del señor Arnaldo Villareal Torres, colaborador de la Unidad Especial de Intervención, en contra de un funcionario legislativo, encargado del manejar el audio en el Plenario Legislativo, es un hecho que no puedo dejar pasar por alto y menos aún considerando que no es la primera vez que el colaborador bajo su cargo, tiene comportamientos agresivos contra personal del Parlamento desconociendo, al parecer, las funciones que unos y otros desempeñamos y, además, que el Primer Poder de la República es un espacio físico y simbólico para la democracia costarricense, por lo que estamos llamados a la consideración y al respeto mutuos”, escribió Granados, quien solicitó tomar las acciones para que hechos de ese tipo no se vuelvan a repetir.

Ante la solicitud de alguna declaración hecha por La Nación, en ese momento, el ministro Jorge Rodríguez Vives aseguró que existían diferentes versiones sobre lo sucedido.

El jerarca de Comunicación alegó que el director de la UEI solicitó a la Asamblea Legislativa videos de las cámaras de seguridad “para tratar de entender cuál de todas las versiones es la más cierta para la ciudadanía”.