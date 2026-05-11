Política

Laura Fernández nombra nuevo director de la Unidad Especial de Intervención y Unidad de Protección Policial

En el 2024, una funcionaria del Congreso envió una carta de protesta por un hecho vinculado al nuevo director de la UEI y la UPP

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Por Sebastián Sánchez
La presidenta Laura Fernández no incluyó los expedientes del ROP en su primera convocatoria de proyectos.
La presidenta Laura Fernández nombra nuevo director de la UEI. (Casa Presidencial /La Nación)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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