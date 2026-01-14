Sucesos

Director de cuerpo policial de Casa Presidencial pide detención inmediata de activista por supuesta amenaza contra Rodrigo Chaves

Denunciada ha negado las acusaciones y ha dicho que se trata de un ‘cortina de humo’ por el desempeño de Laura Fernández en el debate del TSE

Por Sebastián Sánchez
Jeffrey Cerdas, director de la UEI, solicitó la detención inmediata de Stella Chinchilla.
Jeffrey Cerdas, director de la UEI, solicitó la detención inmediata de Stella Chinchilla. (Captura/Captura)







Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

