Director de cuerpo policial de Casa Presidencial pide detención inmediata de activista por supuesta amenaza contra Rodrigo Chaves

Jeffrey Cerdas, director de la Unidad Especial Intervención (UEI), solicitó la detención de la activista Stella Chinchilla, señalada por la supuesta intención de atentar contra la vida del presidente Rodrigo Chaves.

La solicitud de Cerdas se dirige al fiscal General, Carlo Díaz. “Esta no es una advertencia menor ni una especulación, es una amenaza grave contra la estabilidad democrática del país (...) Solicito públicamente que el Poder Judicial actúe de inmediato. Si la Fiscalía detiene de inmediato a las personas involucradas, la amenaza disminuirá”, afirmó el director de la UEI.

Cerdas aseguró, además, que ante la supuesta amenaza han reforzado “de inmediato y de forma extraordinaria” la seguridad del mandatario, en coordinación con el director de Inteligencia y Seguridad (DIS), Jorge Torres.

Denuncia

La denuncia contra Chinchilla fue presentada por el director de la DIS, la mañana de este martes, acusándola de atentar contra el presidente.

La activista Stella Chinchilla recibió una denuncia ante la Fiscalía General. (Stella Chinchilla/Facebook)

Ese organismo de seguridad fue supuestamente alertado sobre aparentes conversaciones de WhatsApp en las que la denunciada habría ordenado y pagado a un sicario para atentar contra la vida del mandatario.

En la denuncia de la DIS consta lo siguiente:

“En fecha 9 de enero de 2026, la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional fue alertada de manera confidencial sobre la existencia de un sicario al que se le canceló para atentar contra la vida del señor Rodrigo Chaves, Presidente de la República, lo que representaría una amenaza grave y directa contra su vida”.

Según se detalla en ese mismo documento, Chinchilla Mora, de 62 años, habría sostenido una conversación vía WhatsApp con un tercero cuyo nombre no se conoce. En ella ”se desprende que ella pagó y ordenó a un sicario para atentar contra la vida del señor Rodrigo Chaves", se lee en la denuncia.

Chinchilla ha negado los hechos por los que se le señala y aseguró que no conoce los elementos que detalla la denuncia.

La activista responsabilizó al gobierno y a sus seguidores, a quienes describió como violentos, en caso de que algo le suceda a ella o a algún integrante de su familia.

La comunicadora aseveró que la denuncia se interpuso porque su plataforma y mensajes de oposición incomodaron a la candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández.

Poco más de una hora después de que trascendiera el supuesto plan para atentar contra Chaves, la mujer cuestionó en su perfil de Facebook la veracidad de tales hechos: “No hay duda que no hay atentado, que es cortina de humo por la pelada de Laura (Fernández, candidata del oficialismo) en el debate”.

Colectivos han mostrado su respaldo a Chinchilla y señalaron que supuestamente se trata de una “persecución política” con una denuncia “poco creíble”.