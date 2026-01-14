Colectivos respaldan a Stella Chinchilla, denunciada por la DIS: ‘encarna el perfil que el autoritarismo prefiere atacar’

Stella Chinchilla habló sobre la situación con la denuncia en su contra

Diversos colectivos, movimientos sociales y organizaciones ambientales manifestaron su respaldo a la comunicadora y activista Stella Chinchilla Mora, luego de que la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS) interpusiera una denuncia en su contra por la presunta tentativa de homicidio contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves.

El comunicado fue firmado por Bloqueverde, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (Fecon), la Red de Coordinación en Biodiversidad, CoecoCeiba–Amigos de la Tierra Costa Rica y el Frente Eco Cipreses.

En un pronunciamiento conjunto, las agrupaciones firmantes expresaron “profunda preocupación” por lo que consideran un señalamiento público sin sustento verificable y una exposición mediática que, a su criterio, constituye un mensaje de amedrentamiento contra personas y colectivos críticos del poder político.

“Stella encarna el perfil que el autoritarismo prefiere atacar: mujer, madre soltera, luchadora, crítica y pensante. Golpearla a ella es intentar sembrar miedo en muchas otras; por eso nuestra respuesta debe ser colectiva, firme y sin concesiones”, dice el comunicado.

Las organizaciones aseguran que la acusación intenta instalar en la opinión pública una narrativa de criminalización del activismo social y ambiental, y califican el señalamiento contra Chinchilla como un acto de violencia política y simbólica.

En el texto, destacan la trayectoria de la comunicadora en la defensa del ambiente, los territorios y los derechos humanos, y rechazan cualquier intento de vincularla con hechos de carácter violento.

El pronunciamiento cuestiona además los insumos utilizados en la denuncia, al señalar que los supuestos indicios filtrados públicamente −entre ellos audios y mensajes de WhatsApp− carecen de lógica, rigor y credibilidad. A juicio de los firmantes, estos elementos no configuran un plan mínimamente creíble para sustentar una acusación de esa gravedad.

Las organizaciones consideran que la denuncia surge en un momento político sensible, en medio del proceso electoral y previo a la visita del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lo que −según indican− busca reforzar discursos de “mano dura” como respuesta a problemas estructurales del país.

El comunicado advierte de que este caso no es aislado, sino que forma parte de un patrón de hostigamiento y estigmatización contra personas defensoras ambientales y sociales en Costa Rica. Asimismo, denuncia un componente misógino en el ataque contra Chinchilla.

“Atacarla a ella no es solo intentar silenciar su trabajo, sino amenazar de forma ejemplarizante a comunicadores independientes, activistas y ecologistas, y debilitar de paso a la oposición política y a la democracia costarricense”, dice el comunicado.

Las organizaciones pidieron a las autoridades judiciales y políticas abstenerse de utilizar el aparato institucional con fines de persecución o disciplinamiento social.

El pronunciamiento concluye con un llamado a la sociedad civil y a organismos nacionales e internacionales de derechos humanos a mantenerse vigilantes ante lo que describen como una escalada de criminalización del activismo, y expresa solidaridad con Stella Chinchilla, a quien aseguran no dejar sola.

Activista acusada se defiende

La activista Stella Chinchilla fue denunciada ante la Fiscalía General. (Stella Chinchilla/Facebook)

La comunicadora Stella Chinchilla responsabilizó al gobierno y a sus seguidores, a quienes describió como violentos, en caso de que algo le suceda a ella o a algún integrante de su familia.

“Aquí estoy, estoy bien. No estoy asustada. Esta es una de las chispas del oficio de ser comunicadora y de ser incómoda para el sistema, para este gobierno más que nada", dijo Chinchilla en un video difundido en sus redes sociales.

La activista aseveró que la denuncia se interpuso porque su plataforma y mensajes de oposición incomodaron a la candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández.

Poco más de una hora después de que trascendiera el supuesto plan para atentar contra Chaves, la mujer cuestionó en su perfil de Facebook la veracidad de tales hechos: “No hay duda que no hay atentado, que es cortina de humo por la pelada de Laura (Fernández, candidata del oficialismo) en el debate”.

La denuncia contra Chinchilla se basaría en dos pantallazos de WhatsApp.