‘Si algo me llegara a pasar a mí o a mi familia, hago responsable a este gobierno y a sus seguidores’, afirma activista denunciada por director de la DIS

El director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), Jorge Torres, acudió la mañana de este martes a interponer una denuncia contra la activista Stella Chinchilla Mora por presuntamente participar en un plan para atentar contra el presidente de la República, Rodrigo Chaves.

En un video difundido poco después de las 5 p. m. en su cuenta de Facebook, Chinchilla negó los hechos por los que se le señala y aseguró que no conoce los elementos que detalla la denuncia.

Además, responsabilizó al gobierno y a sus seguidores, a quienes describió como violentos, en caso de que algo le suceda a ella o a algún integrante de su familia.

“Aquí estoy, estoy bien. No estoy asustada. Esta es una de las chispas del oficio de ser comunicadora y de ser incómoda para el sistema, para este gobierno más que nada. (...) Para mí es una sorpresa, ustedes saben como me atacan los trolles, pero jamás iba a pensar que me acusaran de esta estupidez”, afirmó.

La activista aseveró que la denuncia se interpuso porque su plataforma y mensajes de oposición incomodaron a la candidata del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández.

“Les molesta y les molesta mucho”, agregó.

La tarde de este martes, poco más de una hora después de que trascendiera el supuesto plan para atentar contra Chaves, la mujer escribió en su perfil de Facebook que la denuncia es una “cortina de humo por la pelada de Laura (Fernández, candidata del oficialismo) en el debate”.

Chinchilla, quien se definió como fiel defensora de los derechos humanos y ajena a la violencia, aseguró que está en contacto directo con su abogado y espera acudir el miércoles a la Fiscalía a rendir su declaración.

La denuncia nace luego de que la DIS fuera alertada sobre supuestas conversaciones de WhatsApp en las que, en apariencia, la denunciada habría ordenado y pagado a un sicario para atentar contra la vida del mandatario.

A Chinchilla se le señala por presunta tentativa de homicidio.