‘Si algo me llegara a pasar a mí o a mi familia, hago responsable a este gobierno y a sus seguidores’, afirma activista denunciada por director de la DIS

El director de la DIS, Jorge Torres, denunció a la mujer por presunta tentativa de homicidio en perjuicio del presidente Rodrigo Chaves

Por Natalia Vargas
La activista Stella Chinchilla recibió una denuncia ante la Fiscalía General.
La activista Stella Chinchilla recibió una denuncia ante la Fiscalía General. (Stella Chinchilla/Facebook)







Stella Chinchilla MoraRodrigo Chaves amenaza de muerte
