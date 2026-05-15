Frente Amplio impulsa crear comisión para investigar y plantear reformas al Poder Judicial

Antonio Trejos, diputado del FA, impulsa la creación de una comisión legislativa que investigue y proponga reformas al Poder Judicial.

La fracción del Frente Amplio (FA) impulsa la creación de una comisión especial en la Asamblea Legislativa para investigar el funcionamiento del Poder Judicial y proponer reformas orientadas a mejorar el sistema de administración de justicia.

La bancada presentó el jueves una moción ante el plenario para integrar este órgano, al que se le asignarían funciones mixtas, tanto de investigación como de propuesta y dictamen.

Antonio Trejos, diputado frenteamplista y principal promotor de la propuesta, señaló que la conformación de la comisión permitiría demostrar “que todos los partidos podemos construir y proponer soluciones concretas, que respeten la democracia, la independencia del Poder Judicial y la necesidad de soluciones, no solo ataques contra la institucionalidad”.

¿Qué haría la comisión?

De acuerdo con el texto, la comisión tendría como objetivo analizar el funcionamiento del sistema de administración de justicia, con el fin de generar insumos para el ejercicio de la función legislativa y el control político.

Asimismo, estaría encargada de proponer alternativas y soluciones viables a los principales retos que enfrenta el Poder Judicial, con base en indicadores, estudios, diagnósticos, criterios de personas expertas y evaluaciones existentes.

Entre sus tareas, se incluye la investigación de problemas estructurales como:

La mora y la sobrecarga judicial

Las brechas de acceso a la justicia para poblaciones vulnerabilizadas, incluidas barreras económicas, geográficas y culturales

El financiamiento del Poder Judicial

Los mecanismos de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas

El uso de tecnologías de información, inteligencia artificial y la digitalización de expedientes

Introducción de la carrera judicial

Resultados esperados

La moción plantea que la comisión establezca mecanismos de diálogo interinstitucional con actores vinculados al sistema de justicia y que rinda un informe final con propuestas legislativas concretas y recomendaciones administrativas.

Estas propuestas deberán estar orientadas al fortalecimiento, la modernización y la democratización del sistema de administración de justicia, incluyendo garantías de independencia judicial frente a presiones políticas, económicas y corporativas.

El órgano también tendría la potestad de proponer, analizar y dictaminar proyectos de ley relacionados directamente con su objeto. “No es una comisión para investigar y destruir, es una comisión para investigar y construir”, expresó el diputado Trejos.

Según la propuesta, la comisión contaría con un plazo de ocho meses para rendir su informe, prorrogable a solicitud de sus integrantes. Los plazos se suspenderían durante los recesos legislativos.

¿Quiénes participarían?

La comisión estaría integrada por nueve diputados, con mayoría del oficialista Pueblo Soberano (cuatro representantes), seguido por Liberación Nacional (dos), y una representación de cada una de las bancadas del Frente Amplio, la Unidad Social Cristiana y la Coalición Agenda Ciudadana.

La propuesta contempla la participación de representantes de la sociedad civil como asesores externos. Para ello, las diputaciones integrantes de la comisión propondrían cuatro nombres ante la Presidencia del Congreso, incluyendo perfiles del Foro de Justicia, el Colegio de Abogadas y Abogados de Costa Rica y organizaciones de personas usuarias y trabajadoras del Poder Judicial. Estas personas tendrían voz, pero no voto, y participarían ad honorem.

Asimismo, la comisión podría requerir el apoyo de asesores técnicos y peritos de instituciones vinculadas al sistema de justicia, como la Corte Suprema de Justicia, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), la Defensa Pública, el Ministerio Público, la Defensoría de los Habitantes, el Ministerio de Justicia y Paz y el Colegio de Abogados, entre otras entidades públicas.

Lo usual es que este tipo de mociones se discutan en las reuniones de los jefes de fracción, las cuales se realizan los jueves en la mañana, y que en ese espacio se defina una fecha para someterla a votación.