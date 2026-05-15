Política

Frente Amplio impulsa crear comisión para investigar y plantear reformas al Poder Judicial

Órgano legislativo estudiaría el funcionamiento del Poder Judicial y dictaminaría proyectos de ley vinculados a su modernización y transparencia

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Por Lucía Astorga
Diputados en plenario de la Asamblea Legislativa
Antonio Trejos, diputado del FA, impulsa la creación de una comisión legislativa que investigue y proponga reformas al Poder Judicial. (Asamblea Legislativa/La Nación)







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Lucía Astorga

Lucía Astorga

Politóloga y Periodista. Especializada en la cobertura legislativa y de las instituciones del Poder Ejecutivo.

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