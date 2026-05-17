Política

Orlando Aguirre, presidente de Corte Suprema de Justicia, sobre reunión con Laura Fernández: ‘Deben dejarse de lado las tensiones y trabajar juntos contra el crimen organizado’

Jerarca afirmó que este “no es momento para antagonismos entre poderes” y planteó una revisión integral del sistema procesal penal ante el avance del crimen organizado

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Por Natalia Vargas y Cristian Mora
Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, y Laura Fernández, presidenta electa
Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que el Poder Judicial está dispuesto a trabajar junto al gobierno de Laura Fernández para enfrentar el crimen organizado y fortalecer la institucionalidad. (Fotocomposición: Archivo LN/Archivo)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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