Orlando Aguirre, presidente de Corte Suprema de Justicia, sobre reunión con Laura Fernández: ‘Deben dejarse de lado las tensiones y trabajar juntos contra el crimen organizado’

Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que el Poder Judicial está dispuesto a trabajar junto al gobierno de Laura Fernández para enfrentar el crimen organizado y fortalecer la institucionalidad.

Orlando Aguirre Gómez, presidente de la Corte Suprema de Justicia, sostuvo que este no es el momento para que existan antagonismos entre los Poderes de la República y consideró positivo el encuentro convocado por la presidenta Laura Fernández para el próximo lunes, a donde acudirá la cúpula judicial.

En entrevista con La Nación, Aguirre aseguró que el Poder Judicial está dispuesto a trabajar junto al Ejecutivo en el fortalecimiento de la institucionalidad y el combate al crimen organizado.

“Mi valoración es que Costa Rica está primero. Debemos dejar las cargas negativas que llevamos y trabajar en sentido positivo. Yo leo del mensaje de Laura una parte positiva, en cuanto señala que es prioridad del gobierno trabajar contra el crimen organizado. Y allí debemos estar juntos todos”, indicó el jerarca.

Además afirmó que, ante la situación que enfrenta Costa Rica, los poderes de la República no deberían enfocarse en “discusiones estériles o propósitos insospechados”, sino trabajar de forma conjunta para enfrentar el crimen.

Cuatro años marcados por ataques

El acercamiento de Fernández con los jerarcas judiciales ocurre luego de cuatro años de confrontación entre el Poder Judicial y el gobierno de su antecesor, el expresidente Rodrigo Chaves. Durante su administración, el exmandatario lanzó ataques contra Corte Plena, la Sala Tercera, la Sala Constitucional, la Fiscalía General y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Desde junio de 2022, Chaves pidió a los magistrados que ni “la Fiscalía General o el sistema judicial” se prestaran para “intereses canallas” y criticó las “demandas absurdas”, tras acudir al Ministerio Público luego de que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) remitiera un informe sobre el financiamiento de su campaña presidencial.

Además, durante su gobierno, acusó a jueces de “alcahuetear” a delincuentes por el funcionamiento del sistema penal y cuestionó la ejecución de las penas, al considerar que se genera impunidad.

La tensión aumentó en enero de 2025, cuando aparecieron vallas publicitarias que pedían la renuncia de los jerarcas de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias; el Poder Judicial, Orlando Aguirre; la Contraloría General de la República; Marta Acosta, y la Fiscalía General, Carlo Díaz.

Dos meses después, en marzo de 2025, Chaves encabezó una marcha contra el fiscal general Carlo Díaz, acompañado por ministros de su gobierno. Durante esa manifestación afirmó que las instituciones habían sido “capturadas”.

Los manifestantes tomaron la plazoleta de los Tribunales de Justicia para exigir la renuncia de Carlo Díaz. (JorgeNavarro para LaNacionyLaTeja/Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

“Esas instituciones están heridas de gravedad, las han capturado las ratas. Gente como Carlo Díaz y sus cómplices, sus proxenetas del Poder Judicial”, dijo en aquella ocasión.

Más recientemente, en abril de este año, Chaves aseguró que buscaría “tomar control” del Poder Judicial, luego de afirmar que el oficialismo ya había logrado ese objetivo en el Poder Ejecutivo y el Legislativo. El comentario fue realizado en medio de las disputas legislativas por la elección de magistrados suplentes de la Sala Constitucional.

Revisión al sistema penal

Pese a reconocer que durante la administración anterior existió una relación tensa entre el Poder Judicial y el gobierno de Rodrigo Chaves, el magistrado Aguirre insistió en que esas diferencias deben quedar de lado ante la situación de inseguridad que enfrenta el país.

“Mi valoración es que Costa Rica está primero”, indicó.

En esa línea, el magistrado adelantó que uno de los planteamientos que llevará ante Fernández será la necesidad de una “revisión integral” del sistema procesal penal, al considerar que el modelo actual presenta atrasos, duplicidades y “cuellos de botella” que dificultan enfrentar el crimen organizado.

Según explicó, el sistema penal actual presenta un grado de “obsolescencia” y ya no responde a las dinámicas del crimen organizado moderno, el cual cuenta con herramientas tecnológicas y estructuras más complejas para infiltrarse en el sistema de administración de justicia.

Aguirre señaló que esto provoca que muchos procesos judiciales no avancen de manera oportuna, por lo que defendió la necesidad de simplificar trámites y hacer más eficiente el proceso penal.

El jerarca indicó que el mensaje que llevará el Poder Judicial a la reunión con Laura Fernández será el compromiso de trabajar junto al Ejecutivo en las áreas necesarias para fortalecer la institucionalidad, mejorar el sistema de administración de justicia y obtener mejores resultados en la contención del crimen organizado.

Fernández convocó para esa cita, a las 10 a. m. en el despacho presidencial, a Aguirre, como presidente de la Corte Suprema de Justicia; Patricia Solano Castro, presidenta de la Sala de Casación Penal; y Michael Soto Rojas, director interino del OIJ.

Aunque inicialmente el fiscal general, Carlo Díaz, había descartado su participación, pues se encuentra fuera del país en una reunión de trabajo; este viernes confirmó un cambio de agenda para estar presente en la reunión con la mandataria.