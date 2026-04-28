Política

Magistrado Fernando Cruz acusa a Rodrigo Chaves de buscar jueces y fiscales ‘más comprensivos y menos incómodos’

Las declaraciones de Cruz se dieron tras los insultos del presidente contra el jerarca de la Corte Suprema, Orlando Aguirre, y de que el mandatario afirmara que buscará tomar control del Poder Judicial

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
El presidente de la República, Rodrigo Chaves, y Fernando Cruz, en una reunión en 2022, cuando el magistrado era presidente de la Corte. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fernando CruzRodrigo ChavesOrlando Aguirre
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.