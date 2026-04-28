Magistrado Fernando Cruz acusa a Rodrigo Chaves de buscar jueces y fiscales ‘más comprensivos y menos incómodos’

El presidente de la República, Rodrigo Chaves, y Fernando Cruz, en una reunión en 2022, cuando el magistrado era presidente de la Corte.

El magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Cruz Castro, aseguró que la reforma judicial que pretende el presidente de la República, Rodrigo Chaves, lo que busca es jueces y fiscales “más comprensivos y menos incómodos”.

Así lo aseguró, la mañana de este lunes, el alto juez en una sesión de Corte Plena.

“Con esas muestras de violencia desde el poder se puede imponer, pero no gobernar ni convencer. En el insulto, en la petición irrespetuosa de renuncia del presidente de la Corte (Orlando Aguirre), ¿Cómo puede plantearse en serio una reforma judicial? Quizás, no sea reforma judicial, sino un cambio de los actores para tener jueces y fiscales más comprensivos y menos incómodos”, dijo Cruz.

Estas palabras del magistrado surgen luego de que, el pasado 22 de abril, el presidente Rodrigo Chaves afirmara durante la conferencia de prensa semanal que el jerarca de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, es “criminal o bruto” por sus declaraciones tras el ataque a la jueza de ejecución de la pena, Kattia Carballo.

Ante esos insultos, Cruz dijo: “No pretendo responder a los insultos, eso es impensable. Los insultos no requieren respuesta. Ninguna. Bien dice Lucas 6:45, y cito: ‘De la abundancia del corazón habla tu boca’. Los insultos deben volar sin respuesta. Son manifestaciones de ira y frustración. Se requiere algo más para el buen gobierno y una reforma judicial”.

Durante la conferencia del 22 de abril, Chaves agregó sobre Aguirre: “A Catalino Orlando se le soltó la lengua antes de tiempo porque manifestó opiniones que la ley le prohíbe manifestar al presidente de la Corte Plena”.

“Entonces, tenemos un presidente de la Corte Plena que viola la ley con conocimiento de que es delito, o que es tan bruto que no conoce la ley. Escoja usted costarricense, criminal o bruto, o ambos, yo no sé”, agregó.

La jueza aseguró que la agresión ocurrida en Heredia, este 17 de abril, fue motivada por las críticas de Chaves contra sus resoluciones.

Vertical Rodrigo Chaves promete "recuperar" el Poder Judicial

El pasado 23 de abril, Chaves también prometió que hará lo posible por tomar control del Poder Judicial, labor que señaló como una tarea pendiente luego de que —según dijo— el oficialismo ya logró ese objetivo en el Ejecutivo y el Legislativo.

“Lo importante es que el pueblo de Costa Rica haya recuperado los dos poderes de la República, el Legislativo y del Ejecutivo, obviamente nos falta el Poder Judicial, y ante ustedes, y ante la presencia permanente de nuestro señor, juro que yo daré el esfuerzo que pueda, y que doña Laura me deje, para también recuperar ese poder de la República”, expresó el gobernante.

El presidente de la Corte, Orlando Aguirre, durante la rendición de cuentas de Rodrigo Chaves, en el plenario de la Asamblea Legislativa. Foto del 2025. (Asamblea Legislativa/Asamblea Legislativa)

‘Aquí seguiré como juez’

El pasado 16 de marzo, se confirmó que el Gobierno de Estados Unidos le retiró la visa a Cruz para viajar a ese país. Solo tres días después, el magistrado confirmó que también le fue revocado el mismo documento a su esposa, Virginia Chacón.

“La violencia verbal, aunque sea de personas con mucho poder, no me impresiona, no me atemoriza. Aquí seguiré como juez, como lo que debo ser: sin servile al poderoso de ocasión o a los poderes fácticos”, señaló Cruz

El magistrado señaló que no podía dejar de hacer la reflexión ante tanta “injuria e irrespeto”.

“No me atemoriza, mantengo mi independencia, el compromiso con la ley y el mandato constitucional”, recalcó el alto juez constitucional.

“Se requiere algo más que la injuria para el buen gobierno y para una reforma judicial (...). Todo ha cambiado tanto. Quizás el buen gobierno se logra con ira, insulto y descalificación. Son tendencias que con tristeza percibo en nuestra ciudadanía. En mi caso no acepto el insulto”, finalizó Cruz.

Recientemente, el magistrado fue galardonado a la distancia por una universidad estadounidense por su participación en la sentencia sobre violación de derechos humanos, en Costa Rica, a los migrantes deportados por la administración de Donald Trump.

La Facultad de Derecho de la Universidad de Northwestern Pritzker, son sede en Chicago, le otorgó a Cruz el undécimo premio Jurista Global del Año.

Cruz escribió, como una nota suya adjunta a la sentencia, que, en sus 54 años de carrera, no había visto un caso tan lesivo de los derechos fundamentales.

El alto juez es una de las figuras costarricenses a las que Estados Unidos les ha retirado la visa. Todos, personajes, que distan de estar en consonancia con Rodrigo Chaves y que, en algunos casos, han sido abierta oposición al mandatario.