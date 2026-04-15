Política

Universidad de Estados Unidos galardona a magistrado costarricense por sentencia sobre violación de derechos a migrantes deportados por Trump

Juez recibió el galardón a la distancia porque le revocaron la visa de EE. UU.

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Por Sebastián Sánchez
El magistrado Fernando Cruz Castro fue galardonado con un premio de una universidad estadounidense por su sentencia sobre migrantes en el Catem. (Sala Constitucional)







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Fernando Cruzmigrantes
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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