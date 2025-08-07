El País

‘En tantos años en la Sala Constitucional, no había vivido un asunto tan lesivo de los derechos de las personas’

Magistrado Fernando Cruz afirma que los gobiernos de Costa Rica y Estados Unidos trataron a los migrantes deportados por Trump como mercancía

Por Christian Montero y Esteban Oviedo
Fernando Cruz, magistrado de la Sala Constitucional.







