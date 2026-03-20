Política

Magistrado Fernando Cruz confirma que Estados Unidos también retiró visa a su esposa: así lo valora

Días antes, el gobierno de Donald Trump también había revocado la visa del magistrado. Cruz se refirió sobre su eventual reelección en dos años

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Por Sebastián Sánchez
04/08/2025; San José; La Sabana; Sala Constitucional; entrevista con el Magistrado Fernando Cruz.
El magistrado Fernando Cruz fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. (Jose Cordero)







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Fernando CruzvisaEstados Unidos
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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