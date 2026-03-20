Magistrado Fernando Cruz confirma que Estados Unidos también retiró visa a su esposa: así lo valora

El magistrado Fernando Cruz fue presidente de la Corte Suprema de Justicia.

El magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Cruz Castro, confirmó que Estados Unidos le retiró la visa a su esposa, Virginia Chacón. Días antes, el gobierno de Donald Trump también había revocado la autorización de ingreso del magistrado.

En conversación con La Nación, Cruz señaló que, al igual que ocurrió cuando se le revocó su propia visa días atrás, no recibieron ninguna explicación oficial. “No, no dan razones. No las dan porque si no, entonces, queda uno peor (risas)”, comentó.

El magistrado indicó que tanto él como su esposa han asumido la situación “con mucha serenidad” y restaron dramatismo a la medida.

“Estados Unidos tiene sus atractivos, pero tenemos muchísimos años de no ir”, dijo.

El 16 de marzo, Cruz sostuvo que, en su caso, recibe la revocatoria de la visa como un honor y una distinción.

“Me honra que un gobierno como el norteamericano, que se ha convertido todavía más de lo que era, en un gobierno agresivo y bélico, me quite la visa”, dijo.

“Un gobierno como el del señor Trump, que dice que no quiere aprender español, ‘ese maldito idioma’, y que los demás presidentes, incluido el nuestro (Rodrigo Chaves) le ríen eso, que me quite la visa, es un honor. Hemos perdido la dignidad como pueblo“, agregó.

En ese momento, consultado sobre una eventual relación entre esta decisión y el Gobierno costarricense, el magistrado indicó que observa “similitudes” entre los jueces cuyos votos incomodan al presidente Rodrigo Chaves y los magistrados a quienes Estados Unidos ha retirado la visa, aunque aclaró que no puede afirmarlo con certeza.

Rodrigo Chaves ha mostrado una sintonía total con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (SAUL LOEB/AFP)

Cruz es el segundo magistrado de la Sala Constitucional al que le retiran la visa a Estados Unidos. El primero fue Paul Rueda.

Otras figuras políticas que han sido despojados del visado a ese país están Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa; Johanna Obando y Cynthia Córdoba, diputadas independientes; Ana Sofía Machuca, auditora general del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); José Francisco Nicolás, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN); Óscar Arias Sánchez, expresidente de la República y premio Nobel de la Paz; y Vanessa Castro, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Todas son figuras que distan de estar en consonancia con Rodrigo Chaves y que, en algunos casos, han estado en abierta oposición al mandatario.

¿Buscará la reelección?

El magistrado se refirió a su futuro en la Sala Constitucional, tomando en cuenta que en octubre del 2028 deberá valorar su eventual reelección.

A sus 77 años, afirmó que no ha tomado una decisión al respecto. “No lo he valorado todavía. Cuando uno está joven piensa a diez años plazo, pero cuando uno es de más edad todo se vuelve más incierto”, expresó.

Cruz agregó que, llegado el momento, evaluará su continuidad según las circunstancias y su situación personal. “Cuando sea el momento lo valoraré dependiendo de las circunstancias y también de la providencia”, concluyó.

Además, Cruz cuestionó la visión extendida en la sociedad sobre la edad y el ejercicio de cargos públicos.

Señaló que existe la idea de que las personas de 70 años en adelante “deberían estar viendo los pajaritos y mascando agua”, una percepción que calificó como errónea.

A su juicio, la edad no debería ser un criterio automático para descartar la capacidad o el aporte de una persona, aunque reconoció que con el paso del tiempo se vive con mayor conciencia de la incertidumbre y la vulnerabilidad.