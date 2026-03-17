Política

Estados Unidos retira visa a Fernando Cruz. ‘Que el gobierno de Trump me la retire es un honor’, dice magistrado

Alto juez constitucional expresó críticas al gobierno estadounidense así como a actitudes del presidente Rodrigo Chaves

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Por Sebastián Sánchez
04/08/2025; San José; La Sabana; Sala Constitucional; entrevista con el Magistrado Fernando Cruz.
Fernando Cruz, magistrado de la Sala Constitucional, calificó como "un honor" retiro de la visa. (Jose Cordero)







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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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