Estados Unidos retira visa a Fernando Cruz. ‘Que el gobierno de Trump me la retire es un honor’, dice magistrado

El magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Cruz Castro, confirmó que el Gobierno de Estados Unidos le retiró la visa para viajar a ese país.

Cruz explicó que fue notificado desde el 10 de marzo, sin embargo, no se había dado cuenta del correo. Fue hasta este lunes que, tras la publicación de algunos medios, revisó y confirmó la decisión del Gobierno estadounidense.

“Lo considero como un motivo de distinción. Un gobierno como el norteamericano que se ha convertido, todavía más de lo que era, en un gobierno agresivo y bélico, que me quite la visa considero que me que me honra a mí. Es un honor”, dijo Cruz.

“Un gobierno como del señor Trump, que dice que no quiere aprender español ‘ese maldito idioma’ (en referencia a las declaraciones pasadas que dio el mandatario) y que los demás presidentes, incluido el nuestro (Rodrigo Chaves), le ríen eso, que me quite la visa, es un honor. Hemos perdido la dignidad como pueblo. No me siento ni molesto, me siento honrado de que me quite la visa un gobierno como el gobierno norteamericano en manos del señor Trump”, agregó el magistrado.

Sobre una eventual relación entre esta decisión y el Gobierno costarricense, el magistrado indicó que observa “similitudes” entre los jueces cuyos votos incomodan al presidente Rodrigo Chaves y los magistrados a quienes Estados Unidos ha retirado la visa, aunque aclaró que no puede afirmarlo con certeza.

“A los magistrados que nos han quitado la visa para ver si vamos alguna vez a Estados Unidos −tengo muchos años de no ir− es a los magistrados que hemos votado asuntos que no complacen al Gobierno costarricense y a Estados Unidos”, dijo.

Cruz se convierte en el segundo magistrado de la Sala Constitucional que le retiran la visa a Estados Unidos. El primero fue Paul Rueda.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, y el magistrado Paul Rueda, han sido algunas figuras costarricenses que el gobierno de Trump le retiró la visa. (Fotomontaje LN/Fotomontaje LN)

Según relató Fernando Cruz en entrevista, la decisión le fue comunicada el martes 10 de marzo, apenas días antes de la salida programada para el sábado 14 a la Northwestern University, institución que le otorgó un premio en reconocimiento a su trayectoria judicial vinculada a la defensa de los derechos humanos, la Constitución y la democracia.

Advirtió de que, aunque la medida no lo amedrenta, sí tiene un fuerte impacto simbólico: “El efecto de un acto discrecional como quitar una visa es una bofetada a la independencia judicial”.

Entre esas figuras políticas que han sido despojados de la autorización de viaje a ese país están Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa; Johanna Obando y Cynthia Córdoba, diputadas independientes; Ana Sofía Machuca, auditora general del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE); José Francisco Nicolás, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN); Óscar Arias Sánchez, expresidente de la República y premio Nobel de la Paz; y Vanessa Castro, diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

Todas figuras que distan de estar en consonancia con Rodrigo Chaves y que, en algunos casos, han sido abierta oposición al mandatario.

‘Un atropello’

En entrevista con La Nación, en setiembre del 2025, Cruz había criticado con dureza el retiro de visas por parte de Estados Unidos a otros políticos, al calificar esas decisiones como “una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública” de ese país norteamericano.

Cruz, de 76 años, quien fue presidente de la Corte Suprema de Justicia hasta julio del 2022 y, actualmente es magistrado de la Sala Constitucional, considera lo sucedido como “un atropello” a la soberanía nacional.“No me puedo quedar callado”, dijo.

“Es injusto, inaceptable, contradictorio y contrario a los valores fundamentales que dieron lugar a un país como Estados Unidos, que se convirtió en la luz de muchos países", aseguró.

Fernando Cruz lamentó que la medida adoptada no genere indignación a nivel nacional. En su criterio, es un claro ejemplo de lo degradada que está la soberanía nacional. Insistió en que a muchos les afecta que se les impida su ingreso a Estados Unidos y no descartó que eso esté interfiriendo en el quehacer diario de los jueces, fiscales y magistrados del Poder Judicial.