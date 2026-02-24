Universidad de Estados Unidos premia al magistrado Fernando Cruz: ‘Es un premio para Costa Rica, su democracia y su Poder Judicial’

Magistrado Fernando Cruz, de la Sala Constitucional, recibió un premio de una universidad estadounidense.

El magistrado de la Sala Constitucional, Fernando Cruz Castro, confirmó que fue distinguido con un premio otorgado por Universidad Northwestern, de Estados Unidos, en reconocimiento a su trayectoria judicial vinculada a la defensa de los derechos humanos, la Constitución y la democracia.

Cruz explicó a La Nación que el reconocimiento le fue comunicado a mediados de enero, luego de que la universidad realizara una evaluación independiente de su carrera.

El magistrado subrayó que no asume el galardón como un mérito personal: “No es un premio para Fernando Cruz, es un premio para Costa Rica, para su democracia y para un Poder Judicial que tiene muchas virtudes y también defectos”, dijo.

Aseguró que no mantiene ningún vínculo previo con la institución académica y que desconocía que su trayectoria estuviera siendo evaluada.

El magistrado detalló que, según le explicaron, el premio se concede tras un análisis del perfil de juristas y jueces a nivel global, cuya trayectoria sea considerada consistente con la protección de derechos fundamentales.

“Es una universidad muy prestigiosa y hace un estudio del jurista o de jueces que ellos estiman muy consonante con los derechos humanos, la defensa de la Constitución y la democracia”, indicó, aunque reconoció no conocer en detalle los rubros específicos de evaluación.

El magistrado insistió en que el reconocimiento internacional es extensivo a la colectividad judicial. “Más que sea Fernando Cruz, es un premio a todos los funcionarios y funcionarias judiciales”, dijo. Destacó que muchos de ellos “trabajan horas extras sin cobrarlas” y han enfrentado congelamientos salariales y reducciones en los últimos años debido a reformas fiscales y de empleo público.

La Universidad Northwestern invitó a Cruz a recibir el premio en una ceremonia prevista para la segunda o tercera semana de marzo.

No obstante, el magistrado explicó que podría solicitar un ajuste en la fecha. “Tenemos la dificultad de que no hay magistrados suplentes (en la Sala Constitucional) y el tribunal siempre requiere jurado completo de siete; por eso podría ser difícil viajar”, indicó.

Cruz es magistrado titular de la Sala Constitucional. Los diputados aún no han nombrado las suplencias que están pendientes.

Fernando Cruz: recibir críticas con humildad

El magistrado contextualizó el reconocimiento en medio de las críticas que enfrenta el Poder Judicial y sostuvo que estas deben asumirse con humildad.

Sin embargo, recalcó que también existen aportes positivos que deben reconocerse. “En medio de críticas que hay que recibirlas con humildad, también hay cosas buenas que ha hecho el Poder Judicial y las tiene”, señaló.

Cruz recordó que en el 2019 el Poder Judicial de Costa Rica recibió un reconocimiento de una universidad española por su aporte al Estado de derecho en América Latina.

“Nos concedieron un premio por lo que ha significado el Poder Judicial para el Estado de derecho en relación con América Latina; nos enviaron un reconocimiento escrito que mandé a enmarcar”, mencionó.