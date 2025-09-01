El País

Fernando Cruz sobre retiro de visas: ‘Es un atropello, no me puedo quedar callado’

Expresidente de la Corte y magistrado de la Sala Constitucional lamenta el silencio sobre la medida adoptada por Estados Unidos; asegura que es un ejemplo de lo deteriorada que está la soberanía costarricense

EscucharEscuchar
Por Natasha Cambronero
04/08/2025; San José; La Sabana; Sala Constitucional; entrevista con el Magistrado Fernando Cruz.
Fernando Cruz Castro tiene 54 años en el Poder Judicial. Desde hace 21 años ejerce como magistrado de la Sala Constitucional. Foto: (Jose Cordero)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Fernando CruzEstados UnidosDonald TrumpSala ConstitucionalSoberaníaVisas estadounidenses
Natasha Cambronero

Natasha Cambronero

Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.