Fernando Cruz: Hay una corriente política de que los pajarillos y los pececillos no importan

Magistrado de la Sala Constitucional critica el papel de las instituciones encargadas de velar por el ambiente: ‘A veces se socavan o son instituciones de papel, porque en la práctica, la voz política del momento se impone’

Por Natasha Cambronero
04/08/2025; San José; La Sabana; Sala Constitucional; entrevista con el Magistrado Fernando Cruz.
Fernando Cruz Castro es magistrado de la Sala Constitucional desde el 2004. Entre el 2018 y el 2022 fue presidente de la Corte Suprema de Justicia. Foto: (Jose Cordero)







Editora de Investigación y Análisis de Datos. Máster en Periodismo de Investigación, Datos y Visualización de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Licenciada en Comunicación de Mercadeo y periodista graduada por la Universidad Latina. Redactora del año de La Nación en 2016, 2022 y 2023. Premio Nacional de Periodismo 2022.

