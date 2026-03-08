El Mundo

Trump a presidentes latinos: Jamás aprendería su ‘maldito idioma. No voy a gastar tiempo’

Manifestación ocurrió durante la cumbre “Escudo de las Américas” y en compañía de doce mandatarios aliados en América Latina

Por La Nación-Argentina/GDA
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la Cumbre "Escudo de las Américas" en el Trump National Doral de Miami, Florida, este 7 de marzo. El presidente Trump recibe a una docena de líderes de derecha de América Latina y el Caribe para abordar los problemas que enfrenta la región, desde el crimen organizado hasta la inmigración ilegal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante la Cumbre "Escudo de las Américas" en el Trump National Doral de Miami, Florida, este 7 de marzo. El presidente Trump recibe a una docena de líderes de derecha de América Latina y el Caribe para abordar los problemas que enfrenta la región, desde el crimen organizado hasta la inmigración ilegal. (SAUL LOEB/AFP)







Donald TrumpCumbre Escudo de las AméricasCoalición Militar

