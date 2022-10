No queremos un solo céntimo

¿Cuánto costará a los costarricenses la sentencia de la Sala Constitucional que declaró con lugar el recurso de amparo contra la lesión a nuestra libertad de expresión mediante el cierre arbitrario de Parque Viva? La pregunta se viene planteando, con razón, en diversos foros desde el momento en que se supo de la condenatoria al pago de costas, daños y perjuicios dictada contra el Estado.

Nosotros, los periodistas de La Nación firmantes del recurso de amparo no cobraremos al Estado, es decir, a los contribuyentes, un solo céntimo. Nunca pretendimos una retribución económica, sino la defensa de la libertad de expresión, nuestra y de cada uno de nuestros conciudadanos. Ese derecho nos pertenece a todos, no solo a los periodistas, y si permitimos su afectación en un caso, queda en peligro la libertad de todos, aun la de quienes no lo entienden o se dejan cegar por animadversiones o partidismos.

No queremos un céntimo, sino seguir viviendo en un Estado de derecho, donde gocemos de las libertades públicas forjadas con tanto empeño y sacrificio por generaciones de costarricenses amantes de la libertad.

Armando Manuel González Rodicio

Armando Mayorga Aurtenechea

Daniela Cerdas Espinoza

Diego Bosque González

Esteban Oviedo Álvarez

Fabrice Le Lous

Guiselly Mora Morales

Natasha Cambronero Jiménez

Juan Fernando Lara Salas

Kimberly Herrera Salazar

Krisia Chacón Jiménez

Óscar Rodríguez Arguedas

Ronald Matute Charpentier

Vanessa Loaiza Naranjo