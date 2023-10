Urge la política de seguridad ciudadana

La inseguridad ciudadana, si bien en la práctica es un asunto de todos, a agrupaciones y población en general no les preocupa, incluso altas autoridades propagan la tesis de que quien no anda en malos pasos no debe temer a ser víctima de los criminales porque se están matando entre ellos.

