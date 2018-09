De no corregirse a tiempo los problemas económicos, llegaremos a las crisis de otros países, que cediendo a la intransigencia de demagogos y sus políticas inflacionistas, no tomaron a tiempo las necesarias medidas correctivas. Lamentablemente, no se ha aceptado el ofrecimiento del presidente y con argumentos falsos y pueriles se exige, como requisito para reunirse, que se retire de inmediato de la corriente legislativa el fruto del trabajo valioso de muchos expertos en la materia.