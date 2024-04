Seis pilares del desarrollo sostenible están en riesgo

Costa Rica es un país del que estamos orgullosos de pertenecer. Pequeño pero con grandes ambiciones, nuestro país posee una reconocida marca, tanto por su liderazgo en la protección ambiental como por su constante búsqueda del bienestar socioeconómico para sus habitantes.

Costa Rica ha logrado colocarse como faro de resiliencia e innovación en gobernanza pública a través de seis pilares: la educación pública y gratuita, el sistema de seguridad social, la abolición del ejército, la promoción del turismo, la protección ambiental y sostenible, y el régimen de zonas francas.

Sin embargo, si bien gracias a estos pilares ha alcanzado un alto nivel de desarrollo e ingresos, no podremos seguir apoyándonos en ellos si no les prestamos la atención que merecen. Dado que amamos y presumimos de pertenecer a esta Suiza centroamericana, consideramos de vital importancia señalar la necesidad de protegerlos y fortalecerlos para no arriesgar nuestro desarrollo a largo plazo.

Abolición del ejército

La cristalización de la abolición del ejército en la Constitución y la redirección de recursos hacia inversión en educación y programas sociales han contribuido a altos índices de desarrollo social y económico, además de brindarnos reconocimiento internacional como defensores de la paz y la seguridad en la región.

Transformamos el Cuartel Bellavista en el Museo Nacional y le asignamos a la Fuerza Pública la responsabilidad de velar por la seguridad del suelo costarricense. Sin embargo, tenemos años de no brindar a las fuerzas policiales los recursos suficientes para combatir la creciente ola de inseguridad que enfrenta el país.

Ningún costarricense es indiferente al acelerado incremento en la inseguridad e impunidad, ni que en el 2023 alcanzamos la cifra más elevada de homicidios anuales en la historia del país.

Semanas atrás, el periodista de CNN Fernando del Rincón destacó su preocupación sobre la inseguridad en Costa Rica y el combate contra el narcotráfico sin fuerzas armadas, sin políticas apropiadas y sin liderazgo proactivo.

Seguridad social y educación

A pesar del reconocimiento internacional de la amplia cobertura de la seguridad social y los servicios de salud, nos inquieta el faltante de especialistas, la estabilidad financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y la creciente insolvencia del sistema de pensiones a medida que la población envejece, producto de la baja tasa de natalidad.

En educación, el presupuesto anual ha experimentado constante disminución, lo cual se manifiesta en resultados como los del Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en inglés), publicados a finales del año pasado, que demostraron una caída en todas las áreas analizadas en el país (matemáticas, lectura y ciencias).

Al igual que en seguridad, carecemos de políticas concretas y liderazgo asertivo en el campo de la educación, dominado por una burocracia que no cumple adecuadamente con su noble tarea.

Protección medioambiental

Dichosamente, los esfuerzos por mantenerse a la vanguardia en la protección de la naturaleza y el desarrollo sostenible persisten. Sin embargo, invertir en nuestra economía para hacer frente a los grandes retos que el cambio climático traerá consigo, incluyendo la inversión en infraestructura y valorando riesgos físicos y de transición, no será una tarea sencilla.

Requerirá no perder la visión a largo plazo del país que queremos construir, dejando de lado proyectos que parecen rentables ahora, pero pasarán la factura a las futuras generaciones. La pronta ejecución del Plan de Descarbonización y, por tanto, la inversión en transporte carbononeutral será un gran primer paso.

Inversión extranjera

Costa Rica consiguió un crecimiento económico estable desde la década de los noventa, en gran medida gracias a nuestra capacidad de atraer inversión extranjera directa (IED).

Históricamente, una amplia gama de empresas multinacionales han encontrado en nuestra propuesta de valor capital humano altamente capacitado a un costo razonable para solucionar sus necesidades en la cadena de suministros.

No obstante, el país enfrenta grandes retos para mantener su ventaja competitiva en el tiempo si no procuramos mantener la calidad del recurso humano, lo cual solo será posible mediante un buen sistema educativo y un grado superior de seguridad social, en un marco de seguridad ciudadana que nos vuelva atractivos como destino para la IED, tanto en la GAM como en las áreas rurales.

No olvidemos que tenemos a México muy cerca captando gran parte de la inversión extranjera directa, con un mercado laboral más grande, mejor cobertura del inglés y programas STEM, entre otros. El mismo argumento vale para el turismo.

Soluciones

Más allá de enumerar las debilidades dentro del país, nuestro objetivo es hacer énfasis en que existen soluciones concretas para abordarlas. Por ejemplo, robustecer nuestras fuerzas policiales, modificar nuestro sistema de educación y salud siguiendo las recomendaciones de los técnicos expertos, ejecutar los planes para la adaptación al cambio climático y la descarbonización, y fortalecer nuestra captación de IED por medio de una población preparada e infraestructura robusta, en especial fuera de la GAM.

Son planes ya propuestos por costarricenses comprometidos con el desarrollo sostenible e inclusivo, pero carecemos de compromiso político y cívico para ponerlos en práctica.

Si queremos seguir calificando a nuestro país como la Suiza centroamericana, debemos continuar trabajando para que sea así, y no resignarnos.

Podemos empezar por evaluar qué demandamos de nuestros representantes haciendo uso de nuestros derechos y deberes democráticos, de los que también estamos tan orgullosos.

María José Valverde y Carlos Humberto Víquez son economistas.