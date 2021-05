El llamamiento de la ministra de la Presidencia no tendrá eco, porque no es posible pedir confianza cuando no hay un mensaje franco, cuando la gestión del gobierno está colmada de mensajes contradictorios que originan la terrible sensación que provoca la improvisación en una actividad estatal que parece no ir hacia ningún lado, sino que es como un bote impulsado por la corriente cuyos ocupantes olvidaron remar.