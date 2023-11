Manipulación a través de las redes sociales y cómo librarse de ella

¿Alguna vez ha pensado en la cantidad de decisiones que cree haber tomado y en realidad fueron moldeadas y manipuladas por otra fuerza? Pues es la realidad que enfrentamos.

Una realidad en la que nuestras mentes son controladas, principalmente, por medio de las redes sociales y, como su diseño y uso político y empresarial nos afecta, tal influencia representa una amenaza significativa para nuestra autonomía.

Estamos más conectados a las pantallas que nunca. Ya sea porque trabajamos para una corporación, somos estudiantes o maestros o estamos involucrados en una campaña o políticamente activos, todos estamos expuestos al control de las grandes tecnológicas.

Como alguien que utiliza las redes sociales a diario, me preocupa la manipulación digital y sus consecuencias en nuestras tareas diarias. Por lo tanto, he investigado lo suficiente en fuentes confiables para poder presentar cada detalle del cual también usted debería ser consciente.

Plataformas como Facebook e Instagram tienen un diseño adictivo, que juega con nuestros cerebros y nos conduce a pensar de ciertas maneras.

Según Tristan Harris, exempleado de Google y experto en diseños de empresas tecnológicas, el desplazamiento infinito y las notificaciones constantes liberan dopamina y fomentan nuestra dependencia.

Algunos argumentan que el diseño pretende mejorar nuestra experiencia de usuario, pero, de hecho, el diseño adictivo nos mantiene comprometidos y controla nuestra mente de diferentes formas.

La Dra. Jean Twenge, psicóloga de la Universidad de San Diego, con investigaciones en diferencias generacionales, ha efectuado varios estudios sobre adolescentes y teléfonos inteligentes que demostraron que la depresión clínica se duplicó entre el 2011 y el 2019 entre los adolescentes estadounidenses al mismo tiempo que el uso de las redes sociales pasó del 50 % al 75 % u 80 %.

Además, las redes sociales crean burbujas de filtro en cada usuario y lo exponen solo a cierta información. Eli Pariser, activista y empresario, autor de El filtro burbuja: cómo la web decide lo que leemos y lo que pensamos, revela cómo cada algoritmo nos expone a contenidos de conformidad con nuestras creencias, lo que conduce a la ilusión de que nuestra perspectiva es universalmente válida o correcta.

Aunque muchos digan que las burbujas de filtro son el resultado natural de nuestra personalidad, proporcionar a los usuarios contenido con el que es más probable que estén de acuerdo restringe la exposición a diversidad de opiniones.

Los partidos políticos tienden a vigilar constantemente a su población para mantener todo bajo control, pero muchos de ellos desarrollan una obsesión y aprovechan el algoritmo para manipular nuestro pensamiento en favor de su grupo.

Fue evidenciado cuando estalló el escándalo de Cambridge Analytica, en el 2018. Se expuso cómo se recopilaron datos personales de 87 millones de usuarios de Facebook sin su consentimiento para influir en el comportamiento de los votantes en las elecciones presidenciales de EE. UU. en el 2016.

Algunos afirman que fue un incidente aislado; sin embargo, las elecciones presidenciales del 2020 en Estados Unidos también se vieron influenciadas por el papel de las redes sociales en las campañas políticas; los candidatos utilizaron las plataformas para dirigirse a los votantes con anuncios y mensajes.

La publicidad también influye en las decisiones que tomamos, ya que está hecha para captar nuestra atención y aprovecha las redes sociales para su distribución e influencia.

Las empresas diseñan la publicidad recopilando nuestra información personal para crear anuncios sumamente personalizados, dirigidos específicamente a nosotros.

Por ejemplo, la publicidad conductual en línea es una forma en que las empresas rastrean nuestro uso y recopilan los datos, por ejemplo, cada vez que cliqueamos en un “me gusta”, compartimos o guardamos un contenido, o incluso el tiempo que pasamos viendo una publicación.

Los partidarios de esta táctica aseguran que mejora la experiencia del usuario al proporcionar anuncios relevantes, pero las empresas están tomando nuestra información y usándola para conducir nuestros pensamientos en su propio beneficio.

Todos deberíamos reconocer la manipulación para mantener nuestra autonomía y proteger nuestra individualidad. Por lo tanto, algunas acciones que yo ejecuto, como alguien que utiliza la tecnología diariamente, podrían funcionar para ustedes también.

Evito hacer clic en “me gusta” aunque el contenido me guste, ya que sé que contribuye a mi algoritmo. Si realmente me gusta, tomo una captura de pantalla porque la plataforma no puede detectarlo.

También, evito informarme sobre temas políticos a través de las redes sociales. Veo un canal de noticias o voy a la fuente primaria para ver la información de una manera más objetiva.

En la configuración de las plataformas, opto por ocultar el contenido sugerido cada mes sin costo. También, voy a las preferencias de anuncios y elijo que la plataforma no utilice mi información de actividad para mostrarme anuncios ni para saber en qué anuncios he cliqueado, y silencio publicaciones relacionadas o el anuncio donde ejecuté algún tipo de acción.

En un mundo que parece volverse más digital con el tiempo, proteger nuestras mentes es una responsabilidad. Nuestros pensamientos, elecciones y creencias son preciosos y, por lo tanto, deberían permanecer bajo nuestro control, no siendo manipulados por fuerzas externas.

Es crucial abogar por mayor transparencia y prácticas éticas en el mundo digital. Debemos ser conscientes de cómo utilizamos las redes sociales, promover regulaciones de privacidad y apoyar los esfuerzos para establecer prácticas publicitarias responsables.

En última instancia, el poder de liberarnos de las influencias reside en nuestra voluntad colectiva de proteger la integridad de nuestras mentes.

e.campbell.mora2005@gmail.com

La autora es estudiante de Enfermería.