Después de todo, he visto en reportajes y entrevistas tanto a los promotores de temas lejanos para las Iglesias, como la fecundación in vitro o las uniones de personas del mismo sexo, para señalar los más conocidos, como a líderes religiosos que hacen un trabajo importantísimo para la comunidad, pastores evangélicos o curas católicos, en otros,que los medios no han tenido empacho en informar y enfatizar.