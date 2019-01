Necesitamos decidir qué país queremos ser. Si no queremos renunciar a ciertos gastos, hay que subir los ingresos y evaluar resultados y eficiencia. Pero, a su vez, si no queremos dañar el crecimiento, no nos podemos permitir una gran subida de impuestos en un corto período, por lo cual, debe desecharse pensar en posteriores reformas en las tarifas de renta o de IVA.