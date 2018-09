En la otra cara de la moneda está el beneficio para las municipalidades que firmaron un convenio con la cooperativa, pues no tendrían que pagar por tonelada de residuos recibidos, como sucede en rellenos sanitarios, y se ahorrarían cientos de millones de colones. Al analizar las ventajas y desventajas del proyecto, me pregunto: ¿No es más viable para el gobierno y los ciudadanos asegurarnos de que la operación de una sola planta se apegue a la legislación y a estándares internacionales, que el panorama actual de los residuos siendo vertidos y quemados sin ningún tipo de control por miles de familias? ¿Podrían las municipalidades invertir el dinero que no debe pagarse por tonelada de residuos en ampliar la cobertura actual del servicio de recolección, crear estaciones de transferencia o fortalecer la recolección selectiva, y con ello aumentar el porcentaje de recuperación de residuos valorizables que, al día de hoy, están lejos de alcanzar el nivel exigido en la Estrategia Nacional de Residuos 2016-2021?