Hacer un parte por no portar el marchamo del 2019 teniendo el del 2020 equivale a que un juez le negase la paternidad a un hombre que la reconoce y que la ha demostrado con prueba de ADN por el hecho de que su nacimiento no estuviese inscrito. Nadie podría ser padre si no hubiese nacido. Nadie puede tener el marchamo del 2020 si no pagó el del 2019.