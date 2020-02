De acuerdo con el estudio de la firma McKinsey, Skill shift automation and the future of the workforce 2018, la automatización acelerará el cambio en las habilidades laborales requeridas y el mayor crecimiento en la demanda será por habilidades tecnológicas —la categoría más pequeña en Costa Rica—, la cual aumentará en un 55 % a escala global. Este aumento afectará la demanda de habilidades digitales básicas y las tecnológicas avanzadas.