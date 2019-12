A esto lo denomina Haba una seguidilla de dos non sequitur: la falacia de atinencia y la falacia de afirmar el consecuente. Empero, fueron precisamente los antihegelianos quienes, partiendo de una cosa (la charlatanería), aterrizaron en la otra (la censura). El agravio no me lo he imaginado. En arreglo con Haba, “consentir o coartar ciertas medidas no demuestra nada en cuanto a la perspicacia intelectual de una doctrina”. El punto de Constantino Láscaris y Roberto Murillo era, contrariamente, que la actitud de los antihegelianos demostraba demasiado: prejuicios tácitos que no pasaban el examen mínimo de la argumentación filosófica. ¿Deberíamos imponerles el marbete de pensadores confusionistas?