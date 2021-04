En las venas de la nación china no existe el ADN para invadir a otros o buscar la hegemonía. En la mentalidad de los chinos no existe la correlación lógica entre el poderío y la hegemonía. Ver el desarrollo de China con la mentalidad de juego de suma cero es, en esencia, interpretar la acción ajena con experiencias propias, lo cual no solo contrasta con la realidad, sino que también perjudica a los demás sin beneficiarse a sí mismo.