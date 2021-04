Tomar lo bueno. No dudo de que la aprobación del proyecto sea cuestión de tiempo, pero mientras no desaparezcan «los maleficios», «la impotencia sexual» y las «bolas de hierro» atadas a la marihuana, no existirá la oportunidad de sacar partido a un producto que estimulará la creación de empleo por la producción y comercialización del cáñamo y, médicamente, personas con padecimientos cuyo tratamiento sea posible por medio de las propiedades de la planta hallarán alivio.