La amistad es veraz. No deja solos a los amigos cuando se equivocan. Acude a corregir. Coopera, no compite. El amigo se compromete, no es anónimo, ocasional o virtual. Nos abre perspectivas y nos hace mejores personas. Las buenas personas son buenas amigas y nos recuerdan que «la esperanza nunca es solitaria, sino compartida».