Alesina y sus colabores realizaron análisis muy rigurosos. Compararon estadísticamente las economías más fuertes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) desde 1978 hasta la última ola de austeridad fiscal en Europa, más o menos del 2010 al 2014. Los resultados se recogen en varios artículos y en el libro Austerity: When it Works and When it Doesn’t.