Según mi criterio, la honra y la reputación son bienes jurídicos invaluables, preciados tesoros que nos definen como personas y como miembros de la sociedad. No obstante, eso no implica que por una ofensa al honor o a la reputación tengamos derecho a una compensación multimillonaria. La protección al honor y a la reputación no debe desnaturalizarse ni mercantilizarse.