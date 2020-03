Negocio perdido. El año anterior más de un millón de costarricenses viajaron al extranjero; alrededor de 875.000 lo hicieron por vía aérea: cerca del 30 % de la ocupación de los aviones, los cuales no vendrían a Costa Rica si no existiera esa dinámica, ya que el 70 % de ocupación restante no es un negocio rentable.