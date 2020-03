Al transporte público, ahora sí, ya no podrán contenerlo más, será autónomo y llevado a cabo en vehículos no contaminantes. Lo que está sucediendo en Pekín no tiene parangón en la historia de la humanidad. El cielo azul se empieza a ver nuevamente. El color amarillo sucio, denso, maloliente, está siendo barrido por el viento y, por primera vez en muchos años, los chinos empiezan a entender por qué su nación fue conocida como el Reino Celeste.